Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin önemli ismi istifa etti /18 Eylül 2019 19:48

AKP'nin önemli ismi istifa etti

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun istifasının ardından tüm Türkiye'den istifa haberleri gelmeye devam ediyor. İstifalara son eklenen isim AKP'nin eski Konya İl Başkanı Musa Arat oldu. Arat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "İl Başkanı olarak görev yaptığım süreçte hiçbir arkadaşım görevden alınmayı hak etmedi. Vefa ve kardeşlik duygularını esas alarak dillendirmek gerekirse; 17 Ekim 2017 tarihinden bu güne, zerre kadar vefa karşılığını göremedik" dedi.

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Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde AKP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Davutoğlu’nun istifasının ardından Tüm Türkiye’den istifa haberleri gelmeye devam ederken bunlara son eklenen isim AKP’nin eski Konya İl Başkanı Musa Arat oldu.

Arat sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İl Başkanlığım süresince iki seçim bir referandum yaşadık. Konyayı siyasi alanda huzurlu ve sakin tutmanın ağır sorumluluğunu sürekli omuzlarımızda taşıdık. Arkadaşlarımla birlikte AK Parti'nin kurumsal kimliğine olan sorumluluğumuzu hiç unutmadan çalışarak davamızın başarısı için fedakarlıklardan kaçınmadık. Parti Disiplininden hiç bir zaman uzaklaşmadık. İl Başkanı olarak görev yaptığım süreçte hiçbir arkadaşım görevden alınmayı hak etmedi. Vefa ve kardeşlik duygularını esas alarak dillendirmek gerekirse; 17 Ekim 2017 tarihinden bu güne, zerre kadar vefa karşılığını göremedik” ifadelerine yer verdi.

“MEVCUT HAL BENİM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR”

AK Parti'nin kuruluşuna rehberlik eden ilkelerin, kardeşliğin ve dava anlayışının kaybolduğu mevcut hal benim açımdan sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu bağlamda; Belediye Meclis Üyesi, İl Yönetim Kurulu Üyesi, İl Başkan Yardımcısı ve İl Başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğim AK Parti üyeliğimi sonlandırdım.”


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