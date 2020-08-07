Samanyolu Haber /Ekonomi / AKP'ye subliminal Matrix mesajı /07 Ağustos 2020 22:53

AKP'ye subliminal Matrix mesajı

Saadet Partisi döviz kurlarında ve altında yaşanan dalgalanmaya dikkati çekmek için bir video filmi yayınladı. Filmde isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine, Hazine Bakanı Berat Albayrak'a subliminal mesajlar verildi.

AKP'ye subliminal mesaj

Dolar bugün 7,36 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, piyasalarda tedirginlik had safhadab 

Saadet Partisi, ekonomi yönetiminin "sanal ekonomi" modeliyle göstermelik büyüme sağladığını belirterek, Oscar ödüllü "Matrix" filminden mülhem bir video ile hükûmeti eleştirdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şahsi Twitter hesabından videoyu paylaşırken, şu ifadeleri kullandı: "Ülke olarak önümüzde iki seçenek var: Ya bu sanal büyümeye inanarak kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz!"

"EKONOMİK OLARAK BÜYÜDÜK" ALGISI

Saadet Partisi'nden de yapılan açıklamada, "Yayınlanan video, gerçek olmayan veriler üzerinden ekonominin büyüdüğü algısının oluşturulduğunu eleştirirken üretime dönük yatırımların hayata geçirilmesinin gereklilik olduğu fikrini anlatıyor." denildi.
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AKP'ye subliminal mesaj

AKP'ye subliminal mesaj

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