AKP'ye subliminal Matrix mesajı

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Saadet Partisi, ekonomi yönetiminin "sanal ekonomi" modeliyle göstermelik büyüme sağladığını belirterek, Oscar ödüllü "Matrix" filminden mülhem bir video ile hükûmeti eleştirdi.







Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şahsi Twitter hesabından videoyu paylaşırken, şu ifadeleri kullandı: "Ülke olarak önümüzde iki seçenek var: Ya bu sanal büyümeye inanarak kendimizi kandıracağız ya da ülkemizin gerçeklerini görerek üretime dönük yatırımlara yöneleceğiz!"





"EKONOMİK OLARAK BÜYÜDÜK" ALGISI





Saadet Partisi'nden de yapılan açıklamada, "Yayınlanan video, gerçek olmayan veriler üzerinden ekonominin büyüdüğü algısının oluşturulduğunu eleştirirken üretime dönük yatırımların hayata geçirilmesinin gereklilik olduğu fikrini anlatıyor." denildi.