Akşener’den Erdoğan’a “Terbiyeli olacaksın efendi olacaksın” uyarısı

Siyasiler, Meclis Grup Toplantılarında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Erdoğan’a “Terbiyeli olacaksın. Efendi olacaksın” derken Bahçeli CHP’yi hedef aldı.





ABDESTİNİ GIYBETLE BOZMA

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan ve Melih Bulu’yu sert şekilde eleştirdi. Akşener şunları dile getirdi:





Erdoğan, bilmediği her konuda gösterdiği o müthiş uzmanlıkla diyor ki; ‘Yıllarca Boğaziçi Üniversitesi’ni, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri yapan kadro, bu işi bilmiyor, kendi üniversitesini, Türkiye’de ilk 100 içine bile sokamamış Melih Bulu, bu işin uzmanı.’

Bu akıl dolu değerlendirme tanıdık geliyor mu? Çünkü biz bu filmi daha önce de izlemiştik. Hatırlarsanız, Damat bakanı atadığında da kendisinden, bu arkadaşımızın ne kadar büyük bir ekonomist olduğunu dinlemiştik. Hani açıktan ekonomi dersi almıştı ya kendisi. Heyhat huylu huyundan vazgeçmiyor. Instagram fenomeni damat bakan gitti, şimdi ise damat aromalı rektör geldi. Kader utansın.

Prof. Dr. Ayşe Buğra için, Türkiye’de Soros’un adeta ofis temsilcisi olan birinin karısı, diyen Erdoğan, senin bilimle, araştırmayla pek alakan yoktur ama ben yine de anlatayım.

Prof. Dr. Buğra’nın her şeyden önce çok değerli bir akademisyendir. Birçok başka alanın yanı sıra, Türkiye’de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da, literatüre önemli katkılar yapmış önemli bir bilim insanımızdır.

Ama aynı zamanda Ayşe Buğra, rahmetli Tarık Buğra’nın da kızıdır. O Tarık Buğra ki, senin fesline, burma bıyıklına benzemez. O Tarık Buğra ki, TRT’nin TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan, milli mücadele ruhunu hakkıyla aktaran dizilerin uyarlandığı, muhteşem romanların yazarıdır.

Sen artık kabak tadı veren cehaletinle, bunları bilmeyebilirsin. Ama Sayın Erdoğan, her şeyin ötesinde bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın. Efendi olacaksın. Bu sözler devletin başına yakışmaz. Cuma namazı çıkışında abuk sabuk konuşup, abdesti gıybetle bozmak, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na yakışmaz.

KENDİ ÇALMIŞ KENDİ OYNAMIŞTIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeminde ise dış güçler vardı. Bahçeli şunları söyledi:





Türkiye üzerinde plan yapanlar, milletin vermediği yetkiyi almak için kuyrukta bekleyenler, demokrasi dışı arayışlara heves edenler, dış güçlerden namertçe medet umanlar, alayınızı uyarıyorum girdiğiniz yolun sonu uçurum, akıbetiniz mahvoluştur.

HDP heyetinin CHP heyetiyle görüşmesinden hemen sonra ortak basın toplantısı CHP’nin kurnazlığı nedeniyle yapılamamış, HDP kendi çalmış kendi oynamıştır. Anlaşılan o ki CHP Genel Başkanı, sosyal mesafe koymuştur.

CHP ile HDP kimi kandıracaklarını zannediyorlar. Madem basının karşısına çıkmaya cesaretiniz yok, o zaman niye görüşüyorsunuz?

Haydi korkuyorsunuz diyelim, o zaman neden yürek yemiş gibi konuşuyorsunuz. Birbirlerinin yanında dahi duramayanlara Türkiye emanet edilir mi?

Arka kapıda buluşmayın, aile fotoğrafına girmekten kaçınmayın, çıkın sahneye de boyunuzu görelim, kaç kilo olduğunuzu öğrenelim.

Analara sesleniyorum, evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu’nun eline ne de onun bunun keyfine bırakmayın. Öğrenci başka, terörist başkadır.