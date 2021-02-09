Senato Liderleri yargılama usullerinde uzlaştı









Schumer'ın açıkladığı taslağa göre mahkeme bugün (Salı) eski bir başkanın yargılanmasının yasal olup olmadığı konusunda yapılacak tartışma ve oylamanın ardından başlayacak. Trump ABD'de görev süresinin dolmasının ardından yargılanan ilk başkan olacak. Cumhuriyetçiler bu durumun anayasaya uygunluğunu sorguluyor.





Tarafların iddia ve savunma sunumlarına ise Çarşamba günü öğlen saatlerinde geçilecek. Her iki tarafa da sunumları için 16'şar saat süre verilecek.





Dava sırasında tanık çağırılmayacak. Eğer savcılar tanık istediklerine karar verirse bu konuda oylama yapılacak. Trump da daha önce ifade vermesi için yapılan çağrıyı reddetmişti. Yargılamaya, Trump’ın savunma ekibinin isteğiyle, Cuma akşamı ara verilecek ve Pazar günü akşamüstü yeniden başlanacak.





Senatörlerin soruları ve kapanış konuşmaları için eşit zaman tanınacak, ayrıca istenmesi durumunda Senato’ya müzakere hakkı verilecek. Daha sonra da azil maddesi üzerinde oylamaya geçilecek. Schumer'a göre eski başkanın suçlu bulunması durumunda yeniden kamu görevinde yer alması ve eski başkanlıktan kaynaklanan ayrıcalıklardan yararlanmasının önüne geçilmesi için bir oylama daha yapılacak.





Trump'ın avukatları: ''Azil siyasi tiyatro''





Eski başkan Donald Trump’ın avukatları, Senato’da yapılacak azil yargılamasının Demokratlar tarafından sahnelenen bir ‘‘siyasi tiyatro’’ olduğunu söyledi. Trump’ın avukatları Demokratlar’ı geçen ayki Kongre saldırısının travmasını kendi çıkarları için kullanmakla suçladı.





Trump’ın avukatları Senato’da Salı günü (9 Şubat) başlayacak azil yargılamasından bir gün önce sundukları yazılı dilekçede Trump’ın seçim sonuçlarını eleştirirken Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’yle koruma altına alınan ifade özgürlüğü hakkını kullanmakta olduğunu belirtti. Avukatları ayrıca eski başkanın 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde destekçilerini barışçı gösteri düzenlemeleri için cesaretlendirdiğini kaydederek, bu nedenle Trump’ın saldırıyı teşvik etmekle suçlanamayacağını belirtti. Avukatlar, ayrıca görev süresi dolduğu için Senato’nun Trump’ı yargılama yetkisine sahip olmadığı görüşünü savundu.





‘‘Ulusu iyileştirmek ya da en azından Kongre binasına saldırarak yasaları çiğneyenleri cezalandırmak yerine Temsilciler Meclisi Başkanı ve destekçileri, kaos anını kendi siyasi kazanımları için acımasızca yönlendirdi’’ sözleri kullanıldı.

