Senato Liderleri yargılama usullerinde uzlaştı

Schumer'ın açıkladığı taslağa göre mahkeme bugün (Salı) eski bir başkanın yargılanmasının yasal olup olmadığı konusunda yapılacak tartışma ve oylamanın ardından başlayacak. Trump ABD'de görev süresinin dolmasının ardından yargılanan ilk başkan olacak. Cumhuriyetçiler bu durumun anayasaya uygunluğunu sorguluyor.
Tarafların iddia ve savunma sunumlarına ise Çarşamba günü öğlen saatlerinde geçilecek. Her iki tarafa da sunumları için 16'şar saat süre verilecek.
Dava sırasında tanık çağırılmayacak. Eğer savcılar tanık istediklerine karar verirse bu konuda oylama yapılacak. Trump da daha önce ifade vermesi için yapılan çağrıyı reddetmişti. Yargılamaya, Trump’ın savunma ekibinin isteğiyle, Cuma akşamı ara verilecek ve Pazar günü akşamüstü yeniden başlanacak.
Senatörlerin soruları ve kapanış konuşmaları için eşit zaman tanınacak, ayrıca istenmesi durumunda Senato’ya müzakere hakkı verilecek. Daha sonra da azil maddesi üzerinde oylamaya geçilecek. Schumer'a göre eski başkanın suçlu bulunması durumunda yeniden kamu görevinde yer alması ve eski başkanlıktan kaynaklanan ayrıcalıklardan yararlanmasının önüne geçilmesi için bir oylama daha yapılacak.
Trump'ın avukatları: ''Azil siyasi tiyatro''
Eski başkan Donald Trump’ın avukatları, Senato’da yapılacak azil yargılamasının Demokratlar tarafından sahnelenen bir ‘‘siyasi tiyatro’’ olduğunu söyledi. Trump’ın avukatları Demokratlar’ı geçen ayki Kongre saldırısının travmasını kendi çıkarları için kullanmakla suçladı.
Trump’ın avukatları Senato’da Salı günü (9 Şubat) başlayacak azil yargılamasından bir gün önce sundukları yazılı dilekçede Trump’ın seçim sonuçlarını eleştirirken Anayasa’nın Birinci Ek Maddesi’yle koruma altına alınan ifade özgürlüğü hakkını kullanmakta olduğunu belirtti. Avukatları ayrıca eski başkanın 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde destekçilerini barışçı gösteri düzenlemeleri için cesaretlendirdiğini kaydederek, bu nedenle Trump’ın saldırıyı teşvik etmekle suçlanamayacağını belirtti. Avukatlar, ayrıca görev süresi dolduğu için Senato’nun Trump’ı yargılama yetkisine sahip olmadığı görüşünü savundu.
‘‘Ulusu iyileştirmek ya da en azından Kongre binasına saldırarak yasaları çiğneyenleri cezalandırmak yerine Temsilciler Meclisi Başkanı ve destekçileri, kaos anını kendi siyasi kazanımları için acımasızca yönlendirdi’’ sözleri kullanıldı.
Trump’ın geçen yıl yapılan ilk Senato yargılamasında hakkındaki suçlamalar Ukrayna’ya Demokrat rakibi Joe Biden’ı karalaması için baskı yaptığı suçlamalarını içeren daha karmaşık bir dosyadan oluşuyordu. O dönem Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato, Trump’ı bu suçlamalardan aklamıştı. Bu kez Trump, 6 Ocak Kongre saldırısı öncesinde toplanan destekçilerine ‘‘tüm gücünüzle savaşın’’ sözleriyle seslenmesi nedeniyle sonrasında Kongre binasına zorla girilmesini ve yaşanan şiddeti teşvik etmekle suçlanıyor. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar Trump hakkında ‘‘isyana teşvik’’ başlığı altında Senato’ya tek bir azil maddesi sunmuştu. Trump’ın bir kez daha aklanabileceği düşünülen bu yargılamanın önceki yargılamadan daha kısa sürmesi bekleniyor.
''Trump hakkında deliller çok güçlü''
Yargılamada savcı görevini görecek Temsilciler Meclisi’nin 9 Demokrat üyesi eski başkan Trump hakkındaki delillerin çok güçlü olduğunu ve Trump’ın eylemlerinin savunması olmadığını söyledi.
Yaptıkları açıklamada Demokrat üyeler ‘‘isyana teşvik’’ suçlamasının şu ana kadar bir başkan tarafından işlenen en ciddi anayasal suç olduğunu belirtti.
Demokrat savcıların ağırlıklı olarak Kongre saldırısının görüntülerini ve Trump’ın saldırı öncesinde yaptığı konuşmanın videolarını delil olarak sunması bekleniyor. Trump’ın savunma ekibiyse bunlara Demokrat siyasetçilerin benzer konuşmalarından görüntülerle karşılık vereceklerini belirtti.
Demokratlar yargılamanın yalnızca eski başkanı suçlu bulmak amacıyla değil, görevinden ayrılmış da olsa onu eylemlerinden sorumlu tutmak amacıyla yapılacağını söylüyor. Cumhuriyetçiler içinse yargılama partinin Trump’a bağlılığı ve Trump’ın parti üzerinde devam eden etkisine yönelik bir sınav niteliğinde.
Kongre saldırısının ilk görüntüleri aralarında Senato’daki Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell’in da olduğu bazı Cumhuriyetçiler’in şiddeti kınaması ve Trump’ı hedef göstermesine neden olmuştu. Ancak Cumhuriyetçi Senatörler son dönemde yorumlarının şiddetin sorumlusu olmadığı argümanıyla yeniden Trump’ın yanında yer almaya başlamıştı.
Davanın başlaması Demokratlar’ın Başkan Joe Biden’ın kabine üyelerinin onaylanması süreci nedeniyle -- senatörlerin jüri görevi için geçen ay yemin etmelerine rağmen -- gecikti. Geçen ay Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul’un yargılamanın anayasaya aykırı olduğu itirazının oylanması sırasında 45 Cumhuriyetçi Senatör azil yargılamasına itiraz etmiş, yalnızca Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sass ve Patrick J. Toomey Demokratlar’la birlikte oy kullanmıştı.
45 kişinin Paul’un itirazına destek vermesi Demokratlar’ın 50 koltuğa sahip olduğu Senato’da eski başkanın suçlu bulunması olasılığını azaltıyor. Trump’ın suçlu bulunması için Senato’da üçte iki çoğunluğun sağlanması gerekiyor; bu da 67 Senatör anlamına geliyor.