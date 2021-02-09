Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile yaşanan gerginlik AB içinde kriz çıkardı /09 Şubat 2021 15:44

Rusya ile yaşanan gerginlik AB içinde kriz çıkardı

Avrupa Parlamentosu'ndaki 70'den fazla milletvekili, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in geçen haftaki Rusya ziyaretinde "küçük düşürücü" gelişmeler karşısında AB'nin çıkarlarını savunamadığını iddia ettiler.

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Milletvekilleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yazdıkları mektupta, "Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanının harekete geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandılar.
Çoğunluğu eski Sovyet ülkelerinden olan milletvekilleri, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup yazarak, Borrell'in Moskova ziyaretini ve RusyaDışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısındaki tavrını sert şekilde eleştirdi. AB'nin dış politikasını yürüten Borrell'in ziyaretindeki "küçük düşürücü gelişmelerden" endişe duyduklarını belirten milletvekilleri, "Sayın Borrell ziyaret sırasında AB'nin çıkarlarını savunmak konusunda başarısız olmuştur." ifadesini kullandı.

'ZİYARETİ SONLANDIRMALIYDI'

Milletvekilleri, Borrell'in Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a ceza verilmesi nedeniyle AB'nin yaptırım uygulaması konusunu görüşmediği şeklindeki sözlerinin yanlış olduğunu, AB liderlerinin yaptırım çağrısında bulunduğunu kaydetti. Lavrov'un basın toplantısında AB'ye yönelik eleştirilerine Borrell'in karşı çıkmadığı, 3 AB ülkesinin diplomatlarının "istenmeyen kişi" ilan edilmeleri karşısında ziyaretini sonlandırarak kararlı bir sinyal vermediği eleştirilerini yönelten milletvekilleri, mektupta şu görüşlere yer verdi:

'KENDİ RIZASIYLA İSTİFA ETMEZSE...'

"Sayın Borrell'in Moskova'yı ziyaret etme kararındaki yanlış hükümleri ve ziyaretinde AB'nin çıkarları ve değerlerini savunmadaki başarısızlığı AB'nin itibarına ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğinin onuruna ağır hasar vermiştir. Sayın Borrell kendi rızasıyla istifa etmezse AB Komisyonu Başkanının harekete geçeceğine inanıyoruz."

AB Komisyonu sözcüleriyse Ursula von der Leyen'in, Borrell'e Rusya ziyareti hakkında tam destek verdiğini söyledi.
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