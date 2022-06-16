Samanyolu Haber /Politika / Akşener, 'ikinci Baykal' olma yolunda mı? /16 Haziran 2022 10:45

Akşener, 'ikinci Baykal' olma yolunda mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray,"Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve 'seçime girebilseydim kazanırım' diyememesi için Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

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Siyasiler arasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3'üncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray ise konuyla alakalı Akşener'in “akıllarda bir tereddüt kalmaması ve demokrat tavrı sebebiyle Erdoğan’ın adaylığının önünü açacağını” söyledi.

Sözcü yazarı Uğur Dündar'a konuşan Çıray, Anayasa'nın 101'inci maddesini hatırlatarak Erdoğan'ın en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebileceğini ifade etti.

'ALTILI MASANIN DA FARKLI DÜŞÜNECEĞİNİ SANMIYORUM'

Konuyla ilgili Akşener'in düşüncelerini açıklayan Çıray, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi; 'Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir' maddesini referanduma Meral Hanım sunmadı. Tayyip Bey bu maddeyi istedi ve meydan meydan savundu. Şimdi mağdurum mu diyecek? Aman Tayyip Bey mağdur rolü oynamasın diye 'Anayasa'yı bir kez delmekten bir şey çıkmaz' mı diyelim? O zaman anayasal meşruiyeti savunma konusunda inandırıcılığımız ne olacak? Ancak kimse merak etmesin; Sayın Meral Akşener akıllarda bir tereddüt kalmaması ve seçime girebilseydim kazanırdım diyememesi, daha da önemlisi demokrat tavrı nedeniyle Sayın Erdoğan'ın adaylığının önünü açmak için çalışacaktır. Ben 'altılı masa'daki -Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimi ile- dostlarımızın da bundan farklı düşüneceklerini sanmıyorum."
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