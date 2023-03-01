Akşener'den Erdoğan'a: Helalleşme istifa ederek olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Akşener, "Vatandaş çürük binada otururken kendine saraylar yapmak, arabalar, uçaklar almak ahlak sorunudur" dedi. Kızılay'daki tartışmalara da değinen Akşener, "Milletimizin donduğu günde Kızılay alınteriyle emanet edilen milletin yardımlarını utanmadan satışa çıkardı. Bu ahlaksızlığa, bu rezalete biz hiç şaşırmadık" diye konuştu.







Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Başkent'in göbeğinde Sinan Ateş'e kıyılmasının üzerinden 61 gün geçti. Devleti yönetenlerin mafyalara, simsarlara, uyuşturucu kaçakçılarına bir kez daha boyun eğen acizliğiyle 61 gün geçirdik. 61 günde adaletsizlik daha da derinleşti. 61 gün oldu Sayın Erdoğan! Dile kolay, tam 61 gün. Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest. Maşalar tutuklandı, maşayı tutanlar serbest. Tetikçiler tutuklandı, azmettirenler serbest. Sayın Erdoğan söylesene yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Söylesene kimden, kimlerden korkuyorsun? Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız.





'Hangi yüzle çıkıp helallik istiyorsun?'

Tüm hatalarına rağmen aralarından bir kişi bile istifa etmiyor. Görev ve sorumluluklarının gereğini yaparlar. Bay Kriz ve arkadaşları ne yapıyor? Utanmadan kampanya yapıyorlar. Bu artık bir algoritma haline geldi.





Tüm sorumsuzluklarına rağmen hiç utanmıyorlar, hiç yüzleri kızarmıyor. Aralarından bir kişi bile istifa etmiyor. Sorumlu olanlardan beklenen şey budur. Utanmadan kampanya, propaganda yapıyorlar. İktidarın beceriksizliği nedeniyle başımıza gelen her felakette önce Sayın Erdoğan milleti tehdit etmeye başlıyor. Her gün bağırıyor, çağırıyor, hakaret ediyor. Sonra çıkıyor helallik istiyor. Sayın Erdoğan yeter artık. Depremin üstünden 23 gün geçti. Hangi yüzle çıkıp helallik istiyorsun? Dün 'Kader planı' diyordun, bugün helallik istiyorsun. Dün 'Ahlaksız, namussuz, adi' diyordun bugün helallik istiyorsun. Dün 'hain' diyordun, bugün helallik istiyorsun.





Meydanlarda sadaka vererek helallik alamazsın. Paranın kölesi olan yandaşların bekçiliğini yaparak helallik alamazsın. Senin bulamadığın vinci getiren ama valinin izin vermediği için ailesini kaybedenlerden helallik alamazsın. Kimsesiz kalan çocuklardan helallik alamazsın. Takdiri çok gördüğün sağlıkçılardan takdiri alamazsın. Cenazesine kefen arayan babalardan helallik alamazsın. İlla helalleşmek istiyorsan yolunu söyleyeyim: Siyasetçi milletiyle sandıkta helalleşir. Önce aziz milletin önüne sandığı getireceksin öyle helallik isteyeceksin. Öyle televizyondan üfürmekle olmaz. Madem helallik alacağına eminsin, derhal sandığı getireceksin.





'Kızılay çadır tüccarı olmuş'

Kızılay'ımızda yaşananlara bir bakın. Bunların elinde zaten bir naylon bağış kurumuna dönüşmüştür. Gelinen noktada tam anlamıyla paravan bir şirket olmuş. Memleketin yarasını saracağına çadır tüccarı olmuş. İnsanlarımız 20 gündür çadır bekliyor, Kızılay ise depolarında çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? Gıda stoklanıyor diye memleketi birbirine kattınız, soğan stokluyorlar diye depoları bastınız, patates stokluyorlar diyerek milleti suçladınız ve terörist ilan ettiniz. Şimdi çadır stoklayan Kızılay'a ne diyeceksiniz? Kızılay'ın depolarını basıp çadırlarına el koyacak mısınız, stokçu diye Kızılay Başkanı'nı da aldıracak mısınız?





Düşman diye kötülenenler yardıma koştular. Eloğlu dediklerimiz milyarlarca yardım parası topladılar. Ama bu ülkenin Kızılay'ı vatandaşına çadır sattı. İnsanlarımız geceleri -18'e varan soğukla mücadele ederken milletimizin uykuları kaçtı ama bu ülkenin Kızılay'ı vatandaşına çadır sattı.





Bu ahlaksızlığa şaşıranlar olduğunun farkındayız ama biz hiç şaşırmadık. Kaşıkçı davasını satan bu hükümet değil miydi? memleketi sığınmacı hendeğine çevirip milletin huzurunu satılığa çıkaran bu hükümet değil miydi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını satan yine bu hükümet değil miydi? Sayın Erdoğan'ın dünyasında bu ülkenin satılık olmayan hiçbir değeri olmadığını çok iyi biliyoruz. Madem hiçbir işe yaramıyorsun bir zahmet istifa edin. Ülke yönetmekten acizsiniz, milletin huzurunu bozmayın. Kızılay'ı daha fazla lekelemeyin. Ahlaksız, şuursuz yönetim anlayışıyla tüm kurumları delik deşik ettiniz, bari Kızılay'ın surlarında gedik açmayın."