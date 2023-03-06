Samanyolu Haber /Gündem / Sözcü TV'de Yılmaz Özdil depremi yaşanıyor! /06 Mart 2023 16:54

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil depremi yaşanıyor!

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Özdil'in kararı ekip arkadaşlarına ilettiği iddia edildi.

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Gazeteci Yılmaz Özdil'in Sözcü TV Genel Müdürlük görevinden ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Medyaradar'ın aktardığı habere göre, uzun bir süredir test süreci devam eden Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV için geri sayım 1 Mart’ta bitti ve kanal resmen seyircisiyle buluştu. Ancak daha birkaç günü geride bırakan kanalda Yılmaz Özdil'in görevini bırakma kararı aldığı iddia edildi.

İddiaya göre, Özdil kararını ekip arkadaşlarına iletti. Özdil'in ayrılık kararından sonra Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni olarak Korcan Karar'ın geleceği öne sürüldü.

Gazeteci Yılmaz Özdil, ağır ithamlarda bulunarak Altılı Masa'dan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında, "CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır" dedi.
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