Samanyolu Haber /Gündem / Albayrak’tan ‘vergi affı’ açıklaması! /09 Mart 2020 19:15

Albayrak’tan ‘vergi affı’ açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘vergi affı’ geleceği yönündeki söylentiler ile korona virüsünün ekonomi üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulunarak, “Vergi affı yok. Bu çerçevede aflar dönemi bitti" dedi.

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Bakan Albayrak, ‘Denizli İş Dünyası ile Buluşma' toplantısı kapsamında çok sayıda sanayici ve iş insanının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

“VERGİ AFFI YOK”

Açıklamasında vergi affı iddialarına da değinen Bakan Alabayrak şunları söyledi;

*Son dönem yine bir şey atmışlar. Duydum. ‘Sayın Bakanım, vergi affı geliyor.' Nereden çıktı ya? Biz iktidara geldik vergi affı yok. Amaç ne?

*Yalan haberle ahlaklı bir şekilde vergi disiplini oturmaya başlayan vatandaşa ne yapmaya çalışmak? Zaten vergi affı geliyor, vergi ödemeyelim.

*Yok, biz ne dedik. Vergi affı yok. Yapılandırmalar var, sıkıntıda olanlara destek var, baktılar ocak vergi rakamları iyi geliyor, şubat da fena değil, bunların bütçe performansı iyi gidiyor, oradan nasıl sekteye vururuz?

*Sabahtan akşama yalan. Kağıt sallıyor, onu bunu diyor. Yok. ‘Bu çerçevede aflar dönemi bitti’ demiştik. Ben buradan, birinci ağızdan, birilerinin yalanına kanmama noktasından bunu da söyleyeyim.

CORONA AÇIKLAMASI

Konuşmasında daha sonra Corona virüsü konusuna değinen ve virüs nedeniyle Avrupa ülkeleri ile Çin'in ekonomisine dikkat çeken Bakan Albayrak, Türkiye'nin bu noktada çok hızlı hareket ettiğini ve gereken bütün tedbirleri aldığını ifade etti.
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