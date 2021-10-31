Samanyolu Haber /Gündem / Alec Baldwin, Hollywood’u sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu /31 Ekim 2021 11:38

Alec Baldwin, Hollywood’u sarsan cinayetle ilgili ilk kez konuştu

Yapımcısı olduğu Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kuru sıkı tabandan çıkan mermiyle öldüren ve filmin yönetmeni Joel Souza’yı yaralayan Hollywood yıldızı Alec Baldwin, ilk kez sessizliğini bozdu.

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Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in geçen hafta Rust filminin çekimleri sırasında tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı. Olayın yankıları sürerken,  Hollywood yıldızı Alec Baldwin, yaşadıklarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Daha önce sette yaşanan trajediyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Baldwin, bu kez kameraların karşısına geçti. Evinden çıktıktan sonra çevresini saran gazetecilere kayıtsız kalmayan Baldwin, arabasından inerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden Hutchins’ten ‘arkadaşım’ olarak bahseden Baldwin, olay yaşanmadan bir gün önce Hutchins ile birlikte yemek yediklerini açıkladı.

‘O BENİM ARKADAŞIMDI’

Eşi Hilaria ile birlikte arabalarını durdurarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Baldwin, TV programları ve film setlerinde silah kullanımını kısıtlayan yeni önlemleri desteklediğini açıkladı.

Baldwin’in arabayı durdurduktan sonra gazetecilere ‘Ne bilmek istiyorsunuz?’ dediği belirtildi. Yaklaşık 4 dakika boyunca konuşan Baldwin’in oldukça üzgün olduğu ve ‘Bir kadın öldü. O benim arkadaşımdı.’ dediği belirtildi.

Baldwin, “Çekime başlamak için Santa Fe’ye geldiğim gün, onu yönetmen Joel ile akşam yemeğine götürdüm,” dedi. Baldwin ‘Birlikte bir film çeken çok eğlenceli ve birbirine bağlı bir ekiptik ve sonra bu korkunç olay oldu.’ ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

‘SORUŞTURMA HAKKINDA KONUŞAMAM’

Yaşanan trajediyi ‘trilyonda bir ihtimal gerçek oldu’ şeklinde tanımlayan Baldwin bu tip kazaların çok nadir gerçekleştiğini vurguladı. Baldwin, gazetecilere, Santa Fe Şerif Ofisi tarafından kendisine “soruşturma hakkında konuşmaması emri verildiğini” vurguladı.  Muhabirlerle yaptığı konuşmada gözle görülür bir şekilde gergin olan oyuncu, ardından “Bunun dışında başka sorularınız var mı?” diye sordu ve oradan ayrıldı.
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