Ali Babacan'dan 'casusluk' açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, partisinin kurucu üyesi Metin Gürcan'ın casusluk iddiasıyla gözaltına alınması hakkında "Metin Gürcan'ın devletin gizli bilgisine ulaşma imkanı yok. Hazırladığı raporlarda açık kaynaklar kullanılır" dedi.





DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtladı. Babacan, DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın casusluk iddiasıyla gözaltına alınmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BEN HENÜZ DETAYLI OKUMADIM"





"DOSYAYA HAKİM OLMADAN BİR ŞEY SÖYLEMEMİZ ÇOK ZOR"





Metin Gürcan'ın uzmanlık alanının dış politika ve güvenlik olduğunu ifade eden Babacan, şöyle konuştu:"Metin Gürcan Bey partimizin kurucu üyelerinden birisi. Uzmanlık alanı dış politika ve dış güvenlik. Metin Bey, partimiz kurulmadan önce de o işi yapıyordu. Televizyonlarda yorum, talep üzerine analiz yapma. Bizim bildiğimiz bütün bu çalışmalarını açık kaynaklardan derleyip şahsi analizi hale getirip, Metin Gürcan imzasıyla yayınlamak. Yaptığı iş buydu. Bildiğimiz kadarıyla Metin Bey'in herhangi devlet sırrında gizli bilgiye erişme, ulaşma imkanı yok. Çünkü devlette çalışmıyor. Devlette çalışıp da bu bilgiyi dışarıya taşısa casusluğun tanımı bu. Metin Bey'in çalışmaları açık kaynaklardan derlenen toplanan bilgiye dair çalışmalar. Kendisi bu meselelerde en sert çıkışı yapan isim. Belki de birilerinin rahatını, huzurunu kaçırıyordur.""Dosyanın henüz içeriğini bilmiyoruz. Bahsettiğiniz bilgiler bugün anladığım kadarıyla emniyet ve savcılıktaki ifadelerden. Ben henüz detaylı okumadım" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:Hukukçu arkadaşlarımız konuyu yakından takip ediyor. Her alanda uzmanlaşmış hukukçu arkadaşlarımız var. Ceza hukukçularımız, anayasa hukukçularımız var. Web sitesinden gönüllü hukukçu olmak için 2 bin başvuru var. Soruşturma gizli olduğu için ortaya çıkan bilgiler resmin tümünü göstermiyordur. Avukatlarımız inceleyecek ki, resmin tümünü görüp bir kanaat oluşturalım. Ben 'hukuken yakın takipteyiz, hukuki destek olarak Metin Bey'e sonuna kadar destek veririz, çünkü masuniyet karinesi var. Eğer bu siyasi bir operasyonu ise o zaman da bu tür operasyon bize işlemez, DEVA kadrolarını korkutmaz, yolumuza devam ediyoruz' dedim. Gizli soruşturma dosyasıyla ilgili bir miktar daha bilgi geldikten sonra görüşümüzü açıklayabiliriz."Bizim parti içi genelge ile 4 danışmanımız var ama Metin Bey o arkadaşlardan değil" diye devam eden Babacan, şöyle konuştu:Ancak Metin Bey raporlarıyla bize destek veriyor ve ben de istifade ediyorum. Bizde çalışan herkes gönüllüdür. Konunun detaylarını öğrendikten sonra siyasi değerlendirmeyi partimizin yetkili organlarıyla kuşkusuz yaparız. Dosyaya hakim olmadan bir şey söylememiz çok zor. Biz siyasi içerikli konularda arkadaşlarımızın sonuna kadar yanında dururuz; ama hukukun üstünlüğüne saygımız var. Bağımsız ve tarafsız olarak yargı sürecinin işlemesi önemlidir. Savcılık sürecini şu anda izliyoruz.