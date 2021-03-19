Aliyev muhalifi gazeteci Fransa'da bıçaklandı

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Bakü hükümetini geniş kapsamlı bir soruşturma yapmaya çağırdı.







CPJ’nin Avrupa ve Orta Asya program koordinatörü Gulnoza Said, "Fransız yetkililer sürgündeki Azeri blog yazarı Mahammad Mirzali’ye yönelik bıçaklı saldırıyı hızla araştırmalı, failleri ve emrini verenleri bulmalı ve adalete teslim etmelidir" dedi.





YouTube kanalı 265 bin aboneye sahip olan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve yakın çevresiyle ilgili 'yolsuzluk' videoları paylaşan Mirzali, siyasi aktivizmi nedeniyle 2016 yılında memleketinden kaçtı.





Geçen yıl Ekim ayında da Mirzali'ye ateş açıldığı öğrenildi.