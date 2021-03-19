İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı'nı ağırladı

İmamoğlu, “Atina ve İstanbul olarak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ortak paydalarımız, ayrılıklarımızdan kat be kat daha fazla. Umuyorum ki, bundan sonra Atina ve İstanbul ilişkileriyle, her iki ülke arasında ve her iki ülkenin halkları arasında da her şey güzel olacak” dedi.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis sabah saatlerinde ilk olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya geldi.





İmamoğlu daha sonra Bakoyannis'i Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında ağırladı. İki başkan bir süre makam odasında görüştükten sonra İstanbul ve Atina arasında iyi niyet protokolüne imza attı. Ardından İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı'na İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdirdi.





“KURDUĞUNUZ DOSTLUK KÖPRÜSÜNDEN GEÇMEK İSTİYORUZ”





Sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi'nde iki başkanı ağırlayan patrik Bartholomeos, şu ifadeleri kullandı:





* Sizi, meslektaşınızla beraber patrikhanemizde görmekten son derece mutluyuz. Zatıalinizi senelerden beri tanıyoruz, seviyoruz, icraatınızı takdir ediyoruz. Meslektaşınızla beraber kurduğunuz dostluk köprüsünün üstünden hepimiz geçmek istiyoruz.





* İnşallah, bu ziyaretiniz her iki ülkenin, her iki halkın, her iki şehrin istikbalde daha sık, daha dostane ilişkiler içinde yaşamalarına büyük bir katkı sağlar.





“Atina Belediye Başkanı'mız, değerli dostum Kostas'ı burada ağırlamaktan büyük onur duyuyorum” diyen İmamoğlu da “Umuyorum ki, bundan sonra Atina ve İstanbul ilişkileriyle, her iki ülke arasında ve her iki ülkenin halkları arasında da her şey güzel olacak” ifadelerini kullandı.





İBB’DE İMZALAR ATILDI





İmamoğlu, Bakoyannis'i öğleden sonra Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında makam odasında ağırladı. Bir süre baş başa görüşen iki başkan, İstanbul ve Atina şehirleri arasında ‘iyi niyet protokolü’ imzaladı.





İstanbul ve Atina arasında kıymetli bir dostluk köprüsü kurmak için bir araya geldiklerini belirten İmamoğlu, “Atina ve İstanbul Belediye Başkanları olarak ortak çalışma alanlarımızı geliştirip, özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde şehir yönetimi, göç yönetimi, depreme hazırlık ve çevre gibi konularda fikir alışverişinde bulunmak, gerekirse diğer belediyelere de örnekler ortaya koymak ve geliştirme çabası içinde olacağız” dedi.





“DİYALOG VE DOSTLUĞUN KAYBEDENİ OLMAZ”





Diyalog ve dostluğun kaybedeni olmayacağını kaydeden İmamoğlu, şöyle konuştu:





* Ortak akıldan ve demokrasinin iyi uygulamalarından herkes kazanır. Atina ve İstanbul olarak ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ortak paydalarımız, inanın ki ayrılıklarımızdan kat be kat daha fazladır.





* Bu vesileyle Türkiye ve Yunanistan arasında, bu hafta Atina'da son toplantısı gerçekleşen ‘Türkiye-Yunanistan Doğrudan Diyalog Süreci'nin yeniden başlamasından duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim.





* Eminim ki dostum Kostas da benim gibi düşünür. Ülkelerimiz arasındaki doğrudan görüşmelerin başlaması da hepimizi mutlu etmiştir.





ATATÜRK VE VENİZELOS ÖRNEĞİNİ VERDİ





Atatürk ve Venizelos arasındaki dostluk ve dayanışmayı örnek olarak gösteren İmamoğlu şunları söyledi:





* Bu, dünya tarihinde çok özel bir tavır, çok özel bir iş birliği dönemidir. Yaşanan acılardan ders çıkaran iki lider, iki ülke arasında barış ve kardeşliği sağlamak için büyük liderlik göstermiştir.









* Aslında bizim üzerinde düşüneceğimiz ve faydalanacağımız değerli bir mirastır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinin de burada bize ışık tutan ve bizim her türlü yurt dışı ilişkisinde en önemli prensibimiz olduğunu tekrar belirtmek isterim.





* Değerli dostum Kostas'ın, İstanbul'da, bizlerle beraber olması, bu güzel başlangıcı birlikte yapmamız, gerçekten beni çok mutlu etmiştir. Dostum Kostas ile bunu kutlar, ikinci adımını da atacağımızı ifade etmek isterim.





“TÜRKİYE AVRUPA'NIN PARÇASIDIR”





“Tarihsel olarak Türkiye ve Yunanistan, sorunlarını büyütmek yerine diyalog ve dayanışma içinde oldukları dönemlerde karşılıklı her türlü fayda sağlamışlardır” diyen İmamoğlu, “Hem ekonomik hem de stratejik anlamda bu fayda, aynı zamanda yakın coğrafyaya, özellikle Avrupa'ya da moral vermiştir. Şunu unutmamalıyız: Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa da Türkiye'nin bir parçasıdır. Bizler için de toplum için de Türkiye'nin stratejik hedefi, kesinlikle budur. Burada en önemli stratejik bölgenin, lokomotifin İstanbul olduğunun farkındayız” diye konuştu.





“İLERİYE DÖNÜK DOSTLUĞUMUZUN TEMELİNİ ATTIK”





Bakoyannis de İmamoğlu ile aralarında gerçekçi bir konuşma geçtiğini dile getirerek şunları söyledi:





* İleriye dönük dostluğumuzun temelini attık. Türkiye ve Yunanistan, coğrafi olarak zaten yakın bir konumda. İki ülke insanın ne kadar ayrıştırıcı konular varsa, bir o kadar da birleştirici konular vardır.





* Şehirlerin ortak noktaları, birleştirici olmalarıdır. Belki bu yolculuk uzun olabilir, zor da olabilir. Biz, belediyeler olarak, halkın neleri arzu ettiğini daha kolay iletebiliriz. Biz, hiç politikaya karışmadan halkımıza daha kolay ulaşabiliriz.





* Maalesef bu konular iki ülke arasında dönem dönem sıkıntılara uğramıştır, başka kişilerin amaçları uğruna. Özellikle sağlık, iklim değişikliği, bilgi işlem ve toplu taşıma anlamında iş birliği için fikir alışverişi yaptık. Bu güç, iki şehir arasında da mevcut.





* Tarihi şehirlerimizin ikisi de yaralı olarak pandemiden çıkmaktalar. İkimizin de hedefi, iki şehri ayakta tutabilmek ve tekrar dünyanın parlayan yıldızları olmalarıdır. Atinalılar, her zaman İstanbul'u ziyaret edecekler. Boğaz'ı, Bizans surlarını, Fener'i… Ve İstanbul'da yaşayanlar, Atina'da Akropolis'i ziyaret edip, müzeleri, ören yerlerini ziyaret edebilecekler.





* İki şehrin bu konuda uzlaşı içinde olması, bizim için çok önemli. Çünkü, artık yeni bir gelecek var. Yaşam değişmekte. Sevgili dostum Ekrem, bugün çok önemli bir adım attık.





İSTANBUL'UN TARİHİ MEKANLARINI GEZDİLER





Konuşmaların ardından İstanbul ve Atina arasındaki ‘iyi niyet protokolü’ imzalandı. Daha sonra İmamoğlu, Bakoyannis ve beraberindeki heyete Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Bukoleon Sarayı'nı gezdirdi.





İmamoğlu ve Bakoyannis'in son durağı, dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol'un hayal gücünü zorlayan ‘Makine Hatıraları: Uzay’ sergisi oldu.