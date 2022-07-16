Alkollü kaza yapan Kaymakam tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 6 Eylül 2021 günü Batman'ın Gercüş ilçesine atanan Kaymakam Server Sinanoğlu, dün kendisine tahsis edilen kaymakamlığa ait resmi plakalı makam aracıyla yalnız başına Diyarbakır'a gelmek için yola çıktı.





Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesi’ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil-Batman Karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında Kaymakam Sinanoğlu, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Ç. İsimli yayaya çarptı.





Çarpmanın etkisiyle aşırı hız sonucu kontrolden çıkan araç bu kez de kırmızı ışıkta duran başka bir araca çarparak güçlükle durabildi.





BİRİ ÖLDÜ DİĞERİ YARALANDI





Saat 15.00 sıralarında meydana gelen korkunç kazada Muhammet Ç. ile kırmızı ışıkta duran aracın sürücüsü yaralandı.





Çevredekilerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar iki yaralıyı da Bismil Devlet Hastanesine sevk etti.





Burada tedavi altına alınan yaralılardan Muhammet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





Hayatını kaybeden Muhammet Ç.'nin Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı, Bayram tatili nedeniyle dedesini ziyaret etmek için Bismil'e gittiği bildirildi.





KAYMAKAM 27 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI









Otopsi işlemleri tamamlanan küçük Muhammet'in cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kaymakam Server Sinanoğlu, polislerce doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.





Burada yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde Kaymakamın 27 promil alkollü olduğu ortaya çıkınca hakkında gözaltı kararı verildi.





Geceyi emniyette geçiren kaymakam Server Sinanoğlu bugün Bismil Adliyesine sevk edildi.





Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan Kaymakam daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.





10 YIL HAPİS İSTEMİYLE TUTUKLANDI





Burada ifadesi alınan kaymakam, “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kaymakam'ın kendisine tahsis edilen resmi makam aracını bulunduğu ilçe sınırları dışına görev haricinde çıkaramayacağı, kişisel, şahsi özel işlerinde kullanamayacağı hükmü nedeniyle ayrıca “Taşıt kanununa muhalefet etmek” suçundan da 3 yıl hapis istemiyle yargılanacağı bildirildi.