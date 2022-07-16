O belge ortaya çıktı, herkes 27 yaşında sanarken...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın yeni transferi Chancel Mbemba'nın gerçek yaşının bilinenden daha büyük olduğuna ilişkin ortaya çıkan belgeler Futbol dünyasında şaşkınlık yarattı.





CNN Fransa'nın servis ettiği habere göre; 27 yaşında olduğu bilinen Chancel Mbemba’nın 4 farklı doğum tarihi var. Fransız gazeteci Romain Molina, yetenekli savunmacının aslında 27 değil 34 yaşında olduğunu kanıtladığını savunduğu bir döküman paylaştı.









Chancel Mbemba'nın futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansı olduğu anlaşılan söz konusu belgede doğum tarihi 1988 olarak gözüküyor. Bazıları henüz gün yüzüne çıkmayan diğer kayıtlarda ise 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğu görülüyor.





FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI





Konuyla alakalı tüm belgeleri incelediğini belirten FIFA, ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.





TRANSFERDE AVANTAJ SAĞLIYOR





Afrika ülkelerinde Avrupa’ya bir çıkış kapısı olarak görülen gençlik turnuvalarında boy gösteren futbolcuların yaşlarının küçültülmesi sık rastlanan bir olay. Bu sayede daha güçlü takımlar kurularak oyuncuların büyük takımların radarına girmesi kolaylaşıyor ve potansiyel transferlerde avantaj elde ediliyor.





Zaman zaman Afrika'dan çıkan oyuncuların doğum tarihi üzerinde yapılan oynamalar ortaya çıkarılabilirken zaman zaman ise arşiv yetersizliği sebebiyle gerçek doğum tarihi hiçbir zaman öğrenilemiyor.













THE GUARDIAN BU KONU İÇİN ÖZEL DOSYA HAZIRLADI





The Guardian, 2010 yılında hazırladığı "Sonsuza kadar genç: Nijerya futbolunun yaşlanma problemi" isimli dosya haberde bu soruna dikkat çekmiş ve Nwankwo Kanu'nun o dönem aslında 33 değil 42 yaşında olduğunu, Obafemi Martins'in ise 25 değil 32 yaşında olduğunu yazmıştı.





JAY JAY OKOCHA DA ONLARDAN BİRİ





Aynı haberde kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Jay-Jay Okocha'nın da gerçek yaşının 10 Yaş daha büyük olduğu kaydedilmişti.







FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ





Fransız basınında çıkan haberlerde, Fenerbahçe'nin Chancel Mbemba'nın peşinde olduğu ileri sürülmüştü. Söz konusu haberlerde, Porto ile sözleşmesi biten Demokrotik Kongolu stopere Fransa, İtalya ve İngiltere'den de talipler olduğu yazılmış ve sarı lacivertlilerin de bu Transfer yarışına dahil olduğu bilgisi geçilmişti.





Chancel Mbemba'nın isminin anıldığı bir diğer Süper Lig takımı ise Trabzonspor olmuştu. Ancak oyuncunun istediği yüksek rakamlar yüzünden bordo mavililer görüşmelerde çekilmişti.













CHANCEL MBEMBA KİMDİR?





Chancel Mbemba, Demokratik Kongo'nun başkenti Kinshasa'da dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımı MK Etancheite'de başlayan Mbemba, 2011'de Anderlecht'in altyapısına transfer oldu. 2023'te Belçika ekibinin A takımıyla profesyonel imza atan yetenekli savunmacı, 2015 yazında Newcastle United'a 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Burada 3 yıl top koşturan defans oyuncusu, 2018 yılında ise Porto'ya 4.6 milyon Euro bedelle gitti. Portekiz temsilcisi adına 4 yıl forma terleten 27 yaşındaki stoper, 1 Temmuz 2022 itibarıyla serbest statüye düştü.





AKILLARA MINALA GELDİ









İsmi bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor ile anılan Chancel Mbemba'nın Marsilya'ya transferinin ardından ortaya çıkan yaş polemiği akıllara Joseph Minala'yı getirdi. Olduğundan çok yaşlı gösteren futbolcunun Lazio'ya transferi o dönem sosyal medyada gündem olmuştu.





Sürecin devamında İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), Lazio'nun kırklı yaşlarında gösteren genç futbolcusu Joseph Minala'nın yaşıyla ilgili tartışmalara son noktayı koymuştu.





Futbol Federasyondan yapılan açıklamada, federasyon savcılığının yüzündeki kırışıklıklar nedeniyle olduğundan yaşlı gösteren Minala için hazırlanan soruşturma raporunu incelendiği ve herhangi bir disiplin soruşturmasına gerek görülmediği bildirilmişti.









Federasyon oyuncu hakkında açtığı sahtecilik soruşturmasını arşive kaldırmış ve savcıların olayı incelemesi sonucu soruşturma dosyasının kapatıldığı belirtilirken, Minala'nın 17 yaşında olması konusunda hiçbir şüphe kalmadığı açıklanmıştı.









KIRIŞIKLIKLARIN SEBEBİ ZOR ÇOCUKLUK

Zor bir çocukluk dönemi geçirdiği için yüzündeki kırışıklıklar nedeniyle olduğundan yaşlı görünen 17 yaşındaki Minala'nın görüntüleri, sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Lazio Başkanı Claudio Lotito da "yaşlı" tartışmalarına ilişkin, "Diyorlar ki 40 yaşında gibi? Bana söyleyebilir misiniz, 40 yaşında biri nasıl genç takım ritminde top oynayabilir" açıklamasıyla oyuncusuna sahip çıkmıştı.

MINALA O GÜNLERİ DHA'YA ANLATMIŞTI

Minala, o dönem Roma'da katıldığı bir etkinlikte DHA'nın sorularını yanıtlamıştı. Yaşı ile ilgili tartışmalara anlam veremediğini dile getiren Minala, "Gerçekte olmayan bir şey için yorum bile yapılması çok zor. Bu iddialara gerekçe bile bulamıyorum" demişti.

İtalya'nın, kendi hikayesini çok iyi bildiğini belirten Minala, "Bunlar hep, beni Lazio'dan koparmayı hedefleyen kıskanç insanların iftirası, ancak bunu başaramadılar. Ben sadece iyi bir oyuncu olmayı düşünüyorum ve bunun için çalışıyorum" diye sözlerini sürdürmüştü.

TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTER MİYDİ?

Gelecekte Türkiye'den bir teklif gelirse buna nasıl yaklaşacağı sorulan Minala, "Futbolda hiçbir şeyi önceden tahmin edemezsiniz. Lazio'da çok mutluyum, ancak ileride ne olur bilemem" diye karşılık vermişti.



