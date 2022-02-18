Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Hürriyet muhabirine ayar /18 Şubat 2022 15:20

İmamoğlu'ndan Hürriyet muhabirine ayar

Hürriyet muhabirinin 'Allah'ın suyundan para istiyorsunuz' deniyor. sorusuna İmamoğlu: Allah'ın suyu dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz. dedi

İmamoğlu'ndan muhabire ayar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Doğalgaz ve elektrik zammıyla kıyaslıyorsunuz ya su ithal ediliyor, Allah'ın suyu, bedava sudan nasıl para istiyorsunuz' deniyor. Ne diyorsunuz bununla ilgili?" diye soran muhabire "Allah’ın suyu" dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz" yanıtını verdi. 

"Bu şehir şu anda onların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı 1 milyar Euroluk yatırım yapmak zorunda"
İSKİ'deki suya zam tartışması hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu şöyle devam etti;


"Valla Fatma Hanım bu soruyu 'Deniliyor' değil ben soruyorum deseydiniz benim size cevap tarzım farklı olurdu. Niye derseniz 'Allah’ın suyu' dediğiniz su için, biz devlete 3 milyar TL elektrik faturası ödüyoruz. 'Allah’ın suyu' dediğiniz suyu temizlemek için geçen senden bugüne ülkeyi kötü yönetenlerin kur ve faiz politikaları yüzünden, para politikaları yüzünden, dövizden, enflasyondan yüzde 300 fark ödüyoruz. 

Eline grafiğin olduğu bir tablo alan İmamoğlu, "Yani şu tablo, bu şehir yatırım yapıyor ve bu şehir şu anda onların ihmal ettiği müsilaj meselesinden dolayı 1 milyar Euroluk yatırım yapmak zorunda. Yani ne demek biliyor musunuz 1 milyar Euro fazla değil 8 ay önce 8 milyar Türk Lirası'ydı. Şu anda 16 milyar Türk Lirası. Neredeyse iki katı. Dolayısıyla keşke Allah, he yaradanın yarattığı suya da karıştılar. yağmur yağmadı diye sevinenlerş ben hatırlıyorum" ifadelerini kullandı. 
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