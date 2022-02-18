Kılıçdaroğlu'dan 'yuvarlak masa' çıkışı: Erdoğan bir kişi, bugün var yarın yok

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 6 siyasi partinin bir araya gelmesinin değerli olduğunu söyledi. MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, “Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var.” diyerek seslenen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye yeni bir yol haritası çiziyoruz. Yargı tamamen bağımsız olacak. Erdoğan’ın avukatları yargının üzerine adeta çullanmışlar.” dedi.







Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Yuvarlak masa olunca ayak birdir, o gizli ayak da HDP’dir.” sözlerine, “Allah aşkına bunlar eleştiri mi? Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar. Eleştirecekler ama ne diyecekler? Masanın dört ayağı değil de on dört ayağı olsa ne fark eder? Masa doğru mu, doğru. Masanın etrafında insanlar var mı, var. Ortak talepleri ne? Demokrasi. Bu ülkede çocukların yatağa aç girmemesi. Adalet; adil bir düzen. Hep beraber bunları istiyoruz. Bunları eleştiremiyorlar, bunlara ‘Yanlıştır’ diyemiyorlar. Bu taleplere ‘Biz kulak tıkadık’ diyemiyorlar.” şeklinde karşılık verdi.





OLAY ERDOĞAN OLAYI DEĞİL







Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ülkeyi çıkmaza soktuğunu anlattı. Amaçlarının Türkiye’yi çıkmazdan kurtarmak olduğunu söyledi: “Türkiye’ye yeni bir yol haritası çiziyoruz. Yargı tamamen bağımsız olacak. Erdoğan’ın avukatları yargının üzerine adeta çullanmışlar. Yargı bağımsız olacak, yürütme organı gerçek anlamda bağımsız olacak. Olay Erdoğan olayı değil, olay Türkiye olayı. Biz Türkiye’yi içinde bulunduğu çıkmazın içinden çıkarmayı istiyoruz. Erdoğan bir kişi, bugün var yarın yok; ama Türkiye Cumhuriyeti devleti bakidir.”





28 ŞUBAT AÇIKLAMASI: FİŞLENDİM, KARŞIMDA ERDOĞAN’IN AVUKATLARI VARDI





“28 Şubat döneminde fişlendim. Dava açtım, karşımda Erdoğan’ın avukatları vardı. İntikam duygusuyla devlet yönetilmez, bilgiyle birikimle yönetilir. Akıl akıldan üstündür. Beni eleştiren insanın hangi gerekçeyle eleştirdiğini bilmem lazım. Medya özgürlüğü de oradan kaynaklanıyor. Medya haberi yapar ve yanlışımızı görürüz. Haber yanlışsa tekzip göndeririz. Ama siz doğru haber yazanı cezalandırıyorsunuz.”





YÖNETİLEMEYEN BİR TÜRKİYE VAR





“İnsanları düşünceleri, inançları, kimlikleri, yaşam tarzları dolayısıyla suçlayamazsınız. Eğer suçlarsanız o ülkede demokrasi yoktur. Bir insanın kimliği şerefidir. Kavga Türkiye’yi nereye getirdi? Yönetilmeyen bir Türkiye gerçeği var. Yönetilmesi için akıl, istişare olması lazım. Birisinin ‘şurada bir eksiklik var, yanlışlık var’ demesi lazım. Bunu diyecek bir makam yok şu anda.”