İmamoğlu'dan fatura isyanı: Elektriğe yüzde 283 zammı ben mi yaptım?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yaşanan bütün zamların sorumlusunun hükümet olduğunu söyledi. İSKİ’de konuşan İmamoğlu, “İSKİ’nin giderinin yüzde 25’i elektrik faturasından oluşuyor. Elektriğe 2019’dan bu yana yüzde 283 zam geldi. Elektriğe zammı ben mi yaptım? İSKİ’nin artışları sonuçtur. Sebebi başka yerdir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, hükümettir, iktidardır.” ifadelerini kullandı.







İSKİ’de düzenlediği basın toplantısında gündeme değerlendiren Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasından bazı bölümler şöyle:





BÜTÇE YÜZDE 40 ARTTI





“İBB’ye karşı çok kötü bir oyun oynanıyor. Kötülük dolu bir oyunu sizlerle paylaşmak için karşınızdayım. İki yıldır sabırla İSKİ konusunda hiç mevzuya dahil olmadan, ortak masalar kurarak, İSKİ’nin bütün hesaplarını siyasi parti ayrımı yapmaksızın İBB’deki bütün siyasi paydaşlarla paylaştık. 10 milyar 300 milyon liralık bütçe, 14 milyar 900 milyona çıkmış. Bu bütçe üzerinden oturalım, konuşalım. İstanbul’a bir fiyat tarifesi koyalım.”





İSKİ’NİN AYLIK ELEKTRİK FATURASI 3 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK





“İSKİ’nin giderinin yüzde 25’i elektrik. Şu andaki elektrik tarifesine göre 2022’deki elektrik faturası 3 milyar TL’yi aşacak. Öteye beriye zıplamaya gerek yok. Bu zamları ben mi yaptım?





Geçen yıl bugün dolar 7.5 liraydı şimdi 13.5 lira. İstanbul’un suyunu sağlıklı hale getirmek için kullandığımız kimyasallar dövizle geliyor ve muazzam bir zamla karşı karşıyayız. Sonuçta sadece bir yılda İstanbulumuza su temin eden İSKİ’nin maliyetleri yüzde 120 artmış.”





KAÇINILMAZ OLARAK ZAM YAPMAK ZORUNDAYIZ





“Kaçınılmaz o kadar bu durum üzerine İSKİ Genel Kurulu’na yeni bir su tarifesi getirdik. Getirmek zorundayız. Yeni fiyat tarifesine neden ihtiyaç olduğunu az önce dediğim gibi İSKİ’nin tüm gelir ve gider kalemleriyle beraber bütün yetkili arkadaşlarım tane tane anlattı. Neyin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor.”





YÜZDE 180 ZAM TEKLİFİ İDDİASI YALAN





“Az önce zam fiyatlarını söyledim. Çıkıyor arkadaş yüzde 179, yüzde 180 zam teklifi diyor… Utanıyorum, üzülüyorum bu arkadaşların sözlerinden. İBB’de Grup Başkanvekili yüzde 179 zam ayıptır, yazıktır, günahtır. Artış rakamını bir önceki fiyata böldüğünüzde zammın oranını bulursunuz. Bu arkadaş yüzde 179’u nereden, hangi akılla, hangi eğitimle bulur anlamış değilim. Bütün bunlar yalan, doğru değil.”





1994’TE YÜZDE 200 ZAM YAPILDI





“Biz bir hafıza tazeleyelim. İstanbul’da tarihin en büyük gördüğü zammı hangi akıl, zihniyet yaptı diye düşünün. Ben size hatırlatayım, bugünkü merkezi iktidar göreve geldiği 1994 yılında yüzde 200 zam yaptı. Bir sonraki yılda yüzde 173 daha zam yaptı. Bugün 150’yi fahiş bulan arkadaşlar o gün yüzde 200 zamda hiçbir sakınca görmedi.”





BUNU DA VERMEYİZ





“AKP Grup Başkanvekili bize diyor ki Meclis toplantısında, “Ya bizim yüzde 25’lik zam teklifimizi kabul edersiniz ya da bunu da vermeyiz.” İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. Bu karar ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Bunun faturasını hukuk önünde mahkemelerde göreceksiniz. Şimdi siz düşünün.”



