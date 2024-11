'Alman hükümetinin çöküşü Avrupa'nın 'kalp krizi' geçirmesi demek'

Almanya'da Şansölye Olaf Scholz Çarşamba akşamı Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alarak, ülkedeki üçlü koalisyon hükümetinin çökmesine neden oldu.



Scholz, 15 Ocak'a kadar Federal Meclis'te güven oylaması yapılacağını ve en geç mart ayı sonuna kadar parlamento seçimlerinin yolunu açacağını da belirtti.



Euronews Berlin muhabiri, Genel Yayın Yönetmenimiz Claus Strunz ile görüşerek Almanya'daki son gelişmeyi değerlendirdi.



İktidardaki koalisyon çöktü ve 2025 yılında yeni bir seçim olasılığı ile karşı karşıyayız. Koalisyon hükümeti bir süredir sorunlar yaşıyordu ama neden şimdi ortaya çıktı?



Sanırım çoğu Alman "sonunda bitti" diye düşünüyor. Son birkaç hafta ve ay boyunca hükümet, Almanları temsil etme konusunda felaket bir performans sergiledi.



Kötü yönetime ve aldıkları kötü kararlara tanık olduk. Sonunda görevi bırakma vakti gelmişti ve Şansölye de Maliye Bakanı'nı görevden alarak bunu yaptı. Bu kendi içinde oldukça sıra dışı bir hareketti ve hatta Lindner'e yönelik hakaretler de bunu takip etti. Şimdi, Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en kötü hükümeti nihayet sona erdi.



Bu kriz Trump'ın yeniden seçilmesinin ardından Avrupa için kötü bir zamana mı denk geldi?



Cevap kesinlikle evet. İktidardaki koalisyon hükümetinin bu topyekûn çöküşü Avrupa için de bir kalp krizi anlamına geliyor çünkü kıtanın en önemli gücü, en güçlü ve en güvenilir ortağı artık zayıflamış durumda. Almanya'nın tüm Avrupalı ortakları ve seçilmiş Başkan Donald Trump kendilerine şu soruyu soracaklardır: "Şansölye ve hükümetine hala güvenebilir miyim?"



Her iki durumda da bu hükümet için her şeyin bittiğini düşünüyorum. Yeni seçimlere sadece birkaç hafta ya da ay kaldı.



Peki, Almanya hala güvenilir bir ortak mı? Siyasi bir perspektiften bakıldığında cevap kesinlikle öyle. Ancak başımızdaki insanlar sadece birkaç hafta ya da ay daha buralarda olacaklar. Ve bu, içinde bulunabileceğiniz en zayıf durum.



Almanya ve ABD, Ukrayna'nın güçlü destekçileri. Bunun Kiev için ne gibi sonuçları olacak?



Kısa vadede, bugün ve yarın olduğu gibi, herhangi bir sonuç olmayacaktır. Şansölye, desteğin devam ettiğini ve bu konuda hiçbir şeyin değişmeyeceğini ifade etti ve bunu belirtmesi önemliydi. Ancak asıl soru, yapmayı planladığı her şeyi gerçekten uygulayabilecek mi? Kendisi de buna inanıyor gibi görünüyor çünkü bence anında istifa etmek ya da Alman halkına ülkelerinin gelecekte nasıl yönetilmesini istediklerine karar verme fırsatı vermek için hemen yeni bir seçim çağrısı yapmak yerine görevde kalarak yanlış bir karar verdi.



Olaf Scholz devam etmek istiyor. Noel'e kadar yasaları geçirmek istiyor ve ancak 15 Ocak'ta hükümetine güven duyulup duyulmadığı "sorusunu" soracak. Bunun anlamı, önümüzdeki yılın mart ayı sonunda, ki bu çok uzak bir tarih, bir seçim olacağıdır. Ve o zamana kadar Almanya, Avrupa için güçlü bir ortak değil, aksine zayıf bir ortak olacak.



ABD'de toplum bölünmüş durumda. Almanya'da da durum böyle mi?



Toplumlarımızdaki bölünmüşlük olgusu prensipte Batı dünyasının büyük bir bölümünü kapsıyor. Amerika bunun en büyük ve son seçimlerden sonra en bilinen örneği. Ancak bu eğilimi Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkede de görüyoruz. Dolayısıyla Olaf Scholz'un attığı adımdan en çok şu anda hükümette olmayan partiler faydalanıyor.



Artık kendilerini bir sonraki seçimde daha önce elde ettiklerine kıyasla mümkün olan en iyi sonuçları elde edecek şekilde konumlandıracaklar. Bu durum Almanya'da tamamen farklı bir siyasi manzaraya yol açabilir ve bu da Almanya'nın Avrupa'daki etkisi, rolü ve politikaları üzerinde önemli sonuçlar doğuracaktır.



Lindner'in görevden alınması en çok hangi partiye yarayacak?



En çok AfD'nin faydalanacağını söyleyebilirim. Çünkü siyasi yelpazenin en sağındaki parti olarak AfD'nin hedefi her zaman bu hükümeti yıkmak olmuştur. Bu elbette bir muhalefet partisi için meşru bir hedef, ancak Almanya'da AfD'nin güçlenmesi halinde Almanya'daki tüm siyasi iklimin ve Almanya'nın duruşunun değişeceğini ve Almanya'nın temsil ettiği şeyin de bundan etkileneceğini söyleyen pek çok eleştirel ses var.



Bu birçok insanı endişelendiriyor. Ama aynı zamanda değişim isteyen pek çok kişiye de umut veriyor!