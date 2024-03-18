Samanyolu Haber /Dünya / Alman meclisindeki "köstebek" aranıyor /18 Mart 2024 21:26

Alman meclisindeki "köstebek" aranıyor

Almanya, Taurus tipi füzelerin Ukrayna'ya konuşlandırılmasına ilişkin Federal Meclis'te yapılan gizli toplantıyı kimin basına sızdırdığını tartışıyor. Sızdıran kişinin vatana ihanetle yargılanması söz konusu.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da Federal Meclis Savunma Komisyonu'nda Alman yapımı Taurus tipi uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya konuşlandırılıp konuşlandırılamayacağına ilişkin düzenlenen gizli oturumun geçen hafta basına sızmasının yankıları sürüyor. Gizli görüşmenin ayrıntılarının t-online adlı haber portalına yansımasının ardından, sızdıran kişinin tespit edilmesi için yargının da yakında devreye girmesi bekleniyor. Alman basınında yer alan haberlere göre gizli toplantının katılımcı sayısı 105.

Toplantıyı düzenleyen Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas'a geçen Cuma günü gönderdiği mektupta zan altında olan bu kişilerle ilgili "ihanet" suçlamasıyla cezai soruşturma başlatılatılabilmesi için izin istedi. Alman kamu yayıncısı ARD de meclis kaynaklarına dayandırdığı haberinde Meclis Başkanı Bas'ın olayın açıklığa kavuşturulması için soruşturma izni vereceği bilgisini paylaştı.

Rheinische Post gazetesinin haberine göre Strack-Zimmermann, mektubunda "Savunma Komisyonu toplantısına aralarında federal hükümet ve eyalet temsilciliklerinden çok sayıda temsilcinin de bulunduğu yaklaşık 105 kişinin katıldığını" vurguladı. Komisyon Başkanı, bilginin meclis içinden aktarılmamış olabileceğini, ancak bununla birlikte gerçeklerin açıklığa kavuşturulması için soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı'ndan Komisyon Başkanı'na eleştiri

Öte yandan Meclis Başkanı Bas, bugün Welt gazetesine yaptığı açıklamada bilgi sızıntısı nedeniyle soruşturma izni isteyen Komisyon Başkanı Strack-Zimmermann'ı eleştirdi.

Gizli toplantılarda katılımcı sayısının küçük tutulması gerektiğini ve bu konuda komisyon başkanları ile mutabık kaldıklarını belirten Bas, "Bu toplantıya eğer duyduğum gibi 105 kişi katıldıysa, bu durumda ben Başkan'ın buna nasıl izin verdiğini merak ediyorum" dedi.

Gizli toplantı neden düzenlendi?

Füzelerle ilgili bilgi paylaşımı yapılan toplantı, Mart ayı başında Rusya'nın Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna savaşı ile ilgili görüşmesinin ses kaydını yayınlaması üzerine düzenlenmişti. Ses kaydında Alman subayların Kerç Köprüsü'nün bombalanması gibi senaryolar üzerinde konuştuğu iddia ediliyordu.

Haber portalı t-online'a sızan bilgilerde ise gizli komisyon toplantısında Alman Ordusu Başmüfettişi Carsten Breuer'in füzelere ilişkin verdiği teknik ve operasyonel ayrıntılar yer aldı. Toplantıda bu füzelerin Ukrayna'ya konuşlandırılması durumunda Alman ordusunun operasyonel kapasitesine olumsuz etki edeceği görüşünün dile getirildiği belirtiliyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 500 kilometre menzili bulunan Taurus tipi füzelerin Ukrayna'ya gönderilmesineAlmanya'nın savaşa dahil olma tehlikesini gerekçe göstererek karşı çıkmıştı. Scholz'un bu tutumu da Almanya'da tartışmalara neden olmuştu.
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