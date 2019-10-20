Samanyolu Haber /Dünya / Alman Parlamentosu'ndaki güçlü isimden sert çıkış: Erdoğan Lahey'de yargılanmalı /20 Ekim 2019 13:42

Alman Parlamentosu'ndaki güçlü isimden sert çıkış: Erdoğan Lahey'de yargılanmalı

Merkel'in koalisyon ortağı Sosyal Demokratların Federal Meclis Grubu Başkanı Rolf Mützenich, Erdoğan'ın Uluslararası Ceza Divanı'nda (Lahey) yargılanmasını talep etti.

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SAMANYOLU HABER-Suriye'de Kürt bölgesine yönelik harekatın ardından Avrupa ve ABD başkentlerinden Tayyip Erdoğan'a yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

Alman Meclisi'nde iktidar ortağı SPD'nin Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, Suriye'de savaş suçu işlendiğini belirterek Tayyip Erdoğan'ın bu suçlardan dolayı Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gerektiğini söyledi. Mützenich, ayrıca Ankara'nın NATO'ya bağlılığının da şüpheli olduğunu vurguladı. 

''ERDOĞAN LAHEY'DE YARGILANMALI''

Welt Am Sonntag gazetesine konuşan Alman parlamenter, 'Erdoğan uluslararası hukuku ihlal etti ve savaş suçu işledi, eylemlerinin karşılığı da uluslararası mahkemelerde olmalı' dedi. Ancak SPD'li politikacı, Türkiye'nin, Ceza Divanı'nın kurucu sözleşmesi Roma statüsüne taraf olmadığını hatırlatarak (hukuken şu aşamada mümkün olmasa da) 'yine de bunun uluslararası diplomaside bir etkisi olacaktır' diye konuştu.

Rolf Mützenich, ayrıca ''Türkiye elbette NATO'nun bir parçasıdır ancak 15 Temmuz sonrası yaşananların Türkiye'nin başka bir eksene kaymayı da dışlamadığını gösteriyor' şeklinde konuştu.
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