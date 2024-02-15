Almanlar küçülürken bunu başardılar: Dünya üçüncüsü oldular

Almanya, Japonya'yı geçerek dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi oldu.









Euronews Türkçe 'nin haberine göre 2023 yılında yüzde 0,3 daralan Alman ekonomisi, Japonya'dan daha iyi performans gösterdi. Japonya'yı kötü etkileyen ise Japon yeninin düşüşü oldu.





Açıklanan resmi verilere göre, bir zamanlar dünyanın en büyük ekonomisi olacağı tahmin edilen Japonya, geçen yıl Almanya'nın gerisine düşerek dördüncü sıraya geriledi.







Rapora göre Hindistan'ın bu on yıl içinde hem Japonya hem de Almanya'yı geride bırakması bekleniyor.





Resmi verilere göre Japonya'nın 2023 yılı gayrisafi yurtiçi hasılası dolar bazında yüzde 1,9 büyümesine rağmen 4,2 trilyon dolar olurken, Almanya'nın 4,5 trilyon dolar oldu.





Ekonomistlere göre pozisyonlardaki değişim, 2023 yılında yüzde 0,3 daralan Alman ekonomisinin Japonya'dan daha iyi performans göstermesinden ziyade, Japon para birimi yenin dolar karşısındaki keskin düşüşünü yansıtıyor.





Japon para birimi ABD para birimi karşısında 2022 ve 2023 yıllarında neredeyse beşte bir oranında, geçen yıl ise yaklaşık yüzde yedi oranında değer kaybetti.





Bunun nedeni kısmen, yükselen enflasyonla mücadele etmek için borçlanma maliyetlerini artıran diğer büyük merkez bankalarının aksine, Japonya Merkez Bankası'nın fiyatları artırmak amacıyla negatif faiz oranlarını sürdürmesiydi.





Almanya'nın büyük ölçüde ihracata bağımlı üreticileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen enerji fiyatlarından özellikle olumsuz etkilendi.





Avrupa'nın en büyük ekonomisi, Avrupa Merkez Bankası'nın Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını yükseltmesinin yanı sıra bütçe konusundaki belirsizlik ve kalifiye işgücündeki kronik sıkıntılar nedeniyle de sekteye uğradı.





JAPONYA'NIN AZALAN NÜFUSU

Her ne kadar zayıf yen ihracatı daha ucuz hale getirse de Toyota gibi büyük firmaların Çin gibi kilit pazarlardaki zayıflığı dengelemesine yardımcı oldu.





Ancak Japonya, nüfusunun azalması ve doğum oranlarının düşük kalması nedeniyle işçi açığı konusunda Almanya'dan daha fazla sıkıntı çekiyor ve ekonomistler iki ekonomi arasındaki farkın açılacağını öngörüyor.





Perşembe günü açıklanan veriler Japonya ekonomisinin 2023'ün son üç ayında bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında küçüldüğünü ve yüzde 0,2'lik büyüme beklentisinin altında kaldığını gösterdi.





Üçüncü çeyrek büyümesi de aşağı yönlü revize edilerek negatif yüzde 0,8 olarak açıklandı ve bu da Japonya'nın 2023'ün ikinci yarısında teknik resesyonda olduğu anlamına geliyor.



