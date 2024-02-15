Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, Afrika’da hem yeni elçilikler açtı hem de uçuşları artırıyor /15 Şubat 2024 12:19

Rusya, Afrika’da hem yeni elçilikler açtı hem de uçuşları artırıyor

Rusya’nın Afrika kıtasıyla ilgisi ikinci dünya savaşı sonrasında başlıyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Ukrayna savaşı sonrası Afrika ile tarihi ilişkilerini tekrar canlandıran Rusya, yeni açılan büyükelçiliklerin yanı sıra Afrika kıtasına düzenlenen doğrudan uçuşların sayısını da artırıyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika Dairesi Müdürü Vsevolod Tkachenko, yeni yılda Burkina Faso’da açılan büyükelçiliğin ardından ülkesinin bir dizi Afrika ülkesinde de birkaç diplomatik misyon daha açmaya hazırlandığını söyledi.

Ayrıca Rusya, Afrika ülkeleriyle de uçuş destinasyonlarının genişletilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

TASS’a konuşan Tkachenko, “Tam anlamıyla Yeni Yıl arifesinde Burkina Faso'da büyükelçiliğimiz açıldı ve çok yakında Ekvator Ginesi'nde başka bir Rus diplomatik misyonu da açılacak. Sırada birkaç "nokta" daha var - hazır olduklarında tam olarak nerede açılacaklarını size bildireceğiz, bu yüzden haberleri takip etmeye devam edin" dedi.

Vsevolod Tkachenko, Rusya'nın diplomatik varlığını Afrika kıtasında genişletme görevinin, Temmuz 2023'te St. Petersburg'da düzenlenen son Rusya-Afrika zirvesinin sonuçlarının ardından ülkenin yönetimi tarafından belirlendiğini hatırlattı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel Büyükelçisi Oleg Ozerov, neredeyse tüm Afrika ülkelerinde büyükelçilikler açma planları olduğunu duyurdu. Bunu hızlı bir şekilde yapmanın mümkün olmayacağını açıklayan Rus diplomata göre, 1990'larda Rusya'nın Afrika'daki diplomatik misyonlarını kapatma kararı akıllıca değildi.

Mali’de Afrika'nın en büyük altın rafinerisini inşa ediliyor

Ayrıca Afrika ülkesi Mali, Rusya ile altın rafinerisi inşası için anlaşmaya vardı. RIA’nın haberine göre Mali Ekonomi ve Maliye Bakanı Alousseni Sanou, Rusya'nın, Mali'nin başkentinde yıllık 200 ton kapasiteli Batı Afrika'nın en büyük altın işleme tesisinin inşası için mutabakat zaptı imzaladığını söyledi.

Bakan, ulusal TV kanalı ORTM'de yaptığı açıklamada, mutabakatın dört yıl süreyle geçerli olduğunu, sadece tüm altın üretiminin kontrol edilmesine değil, aynı zamanda tüm vergi ve harçların doğru şekilde uygulanmasına da olanak sağlayacağını belirtti.
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