Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’da aracıyla karnaval alanına dalan zanlıya müebbet! /17 Aralık 2021 11:44

Almanya’da aracıyla karnaval alanına dalan zanlıya müebbet!

Almanya’da geçen yıl Volkmarsen kasabasında düzenlenen karnaval alanına aracıyla dalan zanlıya müebbet hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Almanya'nın Volkmarsen kasabasında geçen yıl düzenlenen karnaval alanına aracıyla dalan Maurice P., 26’sı çocuk olmak üzere toplam 89 kişiyi yaralamıştı. Saldırının ardından Kassel Bölge Mahkemesi’nde görülen davada, 89 kişiyi öldürmeye teşebbüsten suçlanan Maurice P‘nin aracına yerleştirdiği kamera ile saldırı anını kayıt altına aldığına dikkat çekerek, saldırıyı planlayarak bilinçli şekilde yaptığına hükmedildi. 6 ay süren ve 180’den fazla sanığın dinlendiği dava sonunda Maurice P., ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eyalet Savcısı Tobias Wipplinger gazetecilere verdiği demeçte, sanığın duruşma boyunca sessiz kaldığını ve cezayı hafifletebilecek bir itirafta bulunmadığını ifade ederek, “Mağdurlar, sanığın bu eylemi neden işlediği sorusuna bu süreçte herhangi bir yanıt alamadı” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da aracıyla karnaval alanına dalan zanlıya müebbet! Sonraki Haber >>

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:09