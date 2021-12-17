Samanyolu Haber /Gündem / Asgari ücret enflasyonu yükseltecek /17 Aralık 2021 11:48

Asgari ücret enflasyonu yükseltecek

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) devam eden faiz indirimleri ve ucu açık yönlendirmeleri sonrası 15.85'e kadar yükselerek yeni tarihi zirvede güne başladı. TCMB'nin 2021 ilk enflasyon raporunda yayımladığı bir değerlendirmedeki 4 farklı yöntemle yapılan hesaplamalara göre dün yapılan asgari ücret artışın TÜFE'ye yükseltici etkisi yüzde 3.5 ila yüzde 10 arasında gerçekleşecek.

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Merkez Bankası'nın 2021 ilk enflasyon raporunda yayımladığı bir değerlendirmedeki dört farklı yöntemle yapılan hesaplamalara göre dün yapılan asgari ücet artışın TÜFE'ye yükseltici etkisi yüzde 3.5 ila yüzde 10 arasında gerçekleşecek.

Merkez Bankası dün 100 baz puan, son dört toplantıda 500 baz puan faiz indirirken, faiz indirimlerine başladığının ilk sinyalini verdiği Eylül ayı başından bu yana TL yaklaşık yüzde 47, sene başından beri yüzde 53'ün üzerinde değer yitirdi. Değer kayıplarının büyük bölümü son bir buçuk ayda meydana geldi.

Para Politikası Kurulu (PPK) kararında, "Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir" denildi.

TCMB açıklamasında önümüzdeki aylar için de yönlendirme olarak, "Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir" denildi.

Ekonomistler TCMB'nin çok sık yönlendirme değiştirdiğini, yeni yönlendirmenin belirsizlik içerdiğini ve bu belirsizliğin ancak TCMB'den gelecek yeni bir açıklamayla ortadan kalkabileceğini ifade ettiler.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB'nin yeni yönlendirmesi tam net olmasa da 3 ay faiz indiriminin olmadığını ima ediyor. TL'de tek yönlü ve sadece değer kaybı yönünde bir süreç yaşanıyor. Bunu ne durdurabilir diye baktığımızda faiz gibi bir sonuca ulaşamıyoruz çünkü faiz artışı bir seçenecek olarak görülmemesi en önemli silahı devre dışı bırakıyor" dedi ve ekledi:

"Piyasa faizlerine baktığımızda yüzde 22 üzerinde 10 yıllık tahvil faizi görüyoruz ki bu seviyeden bile ilgi yok denecek seviyede. CDS 500 baz puanın üzerinde. Geçişkenlik etkisiyle enflasyon beklentileri yüzde 30'un üzerine çıkmış durumda. Asgari ücret, TL'deki sert kayıpları, bunların tamamı enflasyon için yükseltici etken. Bu sarmaldan nasıl çıkılacak bunun yanıtını bulamıyoruz."
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