Özgenç'ten olay çıkartacak sözler: Merkez Bankası'nın içi boşaltıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, "Sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiştir" şeklindeki yeni açıklamasıyla ekonomide yaşanan büyük kriz için önemli bir çağrıda bulundu.





Ağır ekonomik bunalım nedeniyle OHAL ilan edilebileceğine yönelik sözleriyle tartılmaya yol açan Özgenç, bu seferde Meclis'e çağrıda bulunarak " TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır" dedi.





Türki lirasındaki değer kaybının Merkez Bankası'nın içinin boşaltılması nedeniyle ortaya çıktığını kaydeden ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı" başlıklı bir paylaşım yapan Özgenç, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: