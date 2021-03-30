Almanya’da aşı paniği

Almanya’da 2.7 milyon kişiye uygulanan AstraZeneca aşısından kan pıhtılaşması sonucu yedisi kadın dokuz kişi ölmesi sağlık yönetimini harekete geçirdi.







Berlin, Münih ve Köln gibi Almanya’nın en büyük kentlerinde aşılama durduruldu.Aşının, kanamayı durduran maddeyi eksiltip eksiltmediği, yani pıhtılaşma sorunu yeniden incelenecek.





İlk olarak, Köln Üniversite Kliniği, şu ana kadar kadın çalışanlara uyguladığı AstraZeneca aşısını, 55 yaş altı uygulamasının durdurulduğunu açıkladı.





Bir klinik çalışanında kan pıhtılaşması sorun yaşandığı için bu kararın alındığı açıklanırken, Berlin'den ve Münih’ten daha sert bir karar geldi. Bütün başkentte AstraZeneca aşısının uygulaması durduruldu.





Sözcü’nün yer alan habere göre Berlin Eyalet Senatörü Dilek Kalaycı, bir önlem olarak bu aşının uygulamasına ara verildiğini açıkladı. Tüm aşı randevuları da iptal edildi.





Aşının özellikle kadınlarda, beyin damarlarında pıhtılaşma riski taşıdığı belirlendi. Ardından ünlü Charite Hastanesi, 55 yaşın altındaki kadınlarda aşının uygulamasını durdurdu.





Şimdi bu bu karar genişletildi ve bütün başkentteki AstraZeneca aşı randevuları 60 yaş altı için tamamen durduruldu. Yeniden Paul Ehrlich Enstitüsü'nün kararının bekleneceği belirtildi. Münih’te de bütün aşı randevuları iptal edildi ve 60 yaş altına aşılama durduruldu.





Almanya'nın önde gelen haber portallarından Der Spiegel'in haberine göre, şu ana kadar AstraZeneca aşısının ardından çoğu kadın olmak üzere 31 kişide sinüs ven trombozu vakası tespit edildi. Almanya'da aşı çalışmalarından sorumlu olan Paul-Ehrlich Enstitüsü, 19 vakada daha aşının ardından tomobositlerde azalma saptandığını açıkladı.





Avrupa Birliği Aşılama Komisyonu (Stiko), AstraZeneca’nın 60 yaş üzerindekilerde uygulamasının sürmesini, 60 yaşın altındakiler için ise aşılamanın “Dokktorların takdir yetkisine” bırakılmasını önerdi.





İlk doz AstraZeneca yaptırmış olanların, ikinci dozu ne zaman alacağına ise Nisan ayı sonunda karar verilecek. Komisyon ayrıca, BioNTech ve Moderna aşısı olanların, ikinci aşılama için gereken süreleri birer hafta daha uzun tutulması gerektiğini vurguladı.





Almanya'da hızla uygulanmaya başlanan AstraZeneca aşısından 31 trompos vakasının bildirildiği belirtiliyor. Bunlardan 19'unda ağır kan pıhtılaşması sorunu olduğu açıklanırken, dokuz vakada sonuç ölümlü oldu. Merkezi Langen'de olan Paul Ehrlich Enstitüsü, ölenlerin ikisinin erkek, yedisinin ise kadın olduğunu duyurdu.





Ölen erkeklerin 36 ve 57, kadınların ise 20 ile 63 yaş arasında olduğu açıklandı.Almanya'da şu ana kadar 2.7 milyon ilk doz, 767 adet de ikinci doz AstraZeneca aşısı uygulandı.





AstraZeneca aşısı, İngiltere'de yoğun olarak uygulanıyor ve şu ana kadar büyük bir sorun yaşanmadı.Saklaması, nakliyesi kolay olan AstraZeneca, klasik ve vektör aşı, üstelik tanesi 1.80 Euro olduğu için diğerlerinden ucuz.





En son Würzburg’da, 83 yaşındaki bir kişi, arabasıyla geldiği hastanede BioNTech aşısı olmuş ve üç saat sonra ölmüştü.