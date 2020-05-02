Samanyolu Haber /Dünya / Almanya’dan tarihi basın özgürlüğü kararı /02 Mayıs 2020 13:02

Almanya’dan tarihi basın özgürlüğü kararı

Almanya’da Federal Adalet Mahkemesi (BGH), basın özgürlüğünü destekleyen bir karara imza attı.

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Mahkeme, Alman ordusunun “gizli” ibareli belgelerini yayınlayan Westdeutsche Allgemeine gazetesine karşı “telif haklarının ihlali” gerekçesiyle ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep eden hükümeti haksız buldu.

Gazetenin Alman ordusunun Afganistan misyonu ile ilgili hazırlanan belgelerini yayınlamasının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceğine hükmeden mahkeme, belgelerin yayınlanmasının kamu çıkarına olduğuna kanaat getirdi.

Mahkeme Başkanı Thomas Koch, karar gerekçesini okurken, “Basın özgürlüğünün ağırlığı daha fazladır” ifadesini kullandı.

Mahkeme, dış güvenlik tehdidi gerekçesiyle söz konusu raporların yayınlanmasına engel olunması noktasında telif hakları yasasının geçerli olmadığına hükmetti. Mahkeme, bu durumlarda, vatana ihanet gibi suçları düzenleyen farklı yasaların devreye girebileceğini ifade etti. Ancak Alman hükümeti, bu yönde bir suçlamayla dava açmış değil.

Avrupa Adalet Divanı, Temmuz 2019’da aynı davayla ilgili verdiği kararda, Alman hükümetinin ancak sözü edilen belgelerde “fikri yaratıcılık” söz konusu olduğu takdirde telif hakkı ihlali tezini öne sürebileceğine kanaat getirmişti. Mahkeme bu durumda belgelerin siyasi açıdan “özel bir anlam” taşıması halinde de yayınlanmasının yasal olarak mümkün olabileceğini kaydetti.
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