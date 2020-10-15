Almanya değerli bir Hizmet insanını ebedi âleme uğurladı

SAMANYOLUHABER- Hizmet Hareketi'nin Avrupa'daki ilklerinden 62 yaşındaki Mehmet Muhammed Akbulut ağabey Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.





Akbulut, Almanya'nın Köln şehrinde 2 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu.





Resmi işlemleri tamamlanan ve dün Köln-Brück Mezarlığı'na defnedilen Akbulut'un cenazesine çok sayıda seveni katıldı.







Korona tedbirlerine riayet edilerek cenaze namazı kılınan ve dualar eşliğinde defnedilen Muhammed Akbulut'u Almanya'nın çeşitli şehirlerinden gelen yüzlerce kişi uğurladı.







Cenaze merasiminde erkek torununun dedesinin mezarına kürekle toprak atması katılanları duygulandırdı.







Merhum Muhammed Akbulut'un, Köln başta olmak üzere Almanya'da açılan Hizmet kurumlarının tümünde maddi ve manevi büyük emeği vardı. Çevresinde hayırsever, mütevazi ve güler yüzlü biri olarak tanınan Akbulut kimsenin kalbini kırmayan örnek bir şahsiyetti.





Merhum Akbulut'un 3'ü erkek, 2'si kız 5 evladı bulunuyordu.





