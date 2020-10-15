Samanyolu Haber /Gündem / Yemekli-senetli dolandırıcılık /15 Ekim 2020 13:31

Yemekli-senetli dolandırıcılık

Internet üzerinden araç satısında "EFT" dolandırıcılarının akabinde "senetli-yemekli" yeni bir yöntem ortaya çıktı.

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İzmir'de ikame eden ve otomobilini internet siteleri üzerinden satışa sunan 30'dan fazla kişi aynı yöntemlerle dolandırıldıklarını belirterek savcılığa müracaat etti.

İzmir'de kendilerini "Menemen ilçesinde köklü bir aileden" diye tanıtan kişiler, aracı alacakları kişileri kendilerine ait olduğunu söyleyerek götürdükleri restoranda yedikleri yemek sırasında önce güvenlerini kazandı, ardından da belirli bir miktarda kaporayı elden teslim etti.

Hayvancılıkla uğraştıklarını söyleyen kişiler, hayvanlarının kesim sırasında olduğunu belirtip, satıcıya parayı devir işlemleri sırasında nakit teslim edeceklerini söyledi. 

Satış işlemleri için notere gidildiğinde satıcı, alıcıya kesim sırası gelmediğinden bekledikleri parayı alamadıklarını, aracın bedelini gün içinde banka hesap numarasına yatırılacağını ifade edip, senet teklifinde bulundu.

SENET İMZALATILAN KİŞİNİN MAL VARLIĞI YOK!

Senedin imzalanmasıyla birlikte amacına ulaşan dolandırıcılar, devir işlemlerinin tamamlanmasının akabinde arabayı aldıkları kişileri evine kadar bıraktı. 

İçine düştükleri durumu hesaba para yatmayınca fark ettiklerini belirten mağdurlardan Mahir Kılıç, "Bizimle pazarlık yapan kişi ile arabayı alan kişi noterde değişiyor. Kendini köklü aile olarak tanıtan kişiler, noterde arabayı çobanlarının alacağını söyledi. Senedi de o kişi ile imzaladık. Senet imzaladığımız kişinin üzerine ait hiçbir şey çıkmıyor."  dedi.

"Emniyet'e konu ile ilgili başvuruda da bulunsak da bu yaptıkları dolandırıcılık değil, sizi kandırmışlar cevabı alıyoruz." diyen Kılıç, "İzmir'de bu yöntemle dolandırılan kişilere sosyal medya üzerinden kendi çabamla ulaştım. Şu an bu şekilde mağdur edilen 30 kişiyiz. Bunlar organize bir suç çetesi ve birilerinin bu kişilere dur demesi lazım." diye konuştu.
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