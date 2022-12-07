Almanya Türkiye'den imam gönderilmesini sonlandıracak

Almanya yurt dışından imamların Almanya'da camilerdeki etkisini azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin'de düzenlenen İslam Konferansı'na ev sahipliği yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Devletlerin yurt dışından Almanya'ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili" dedi.









DW Türkçe'nin verdiği habere göre bakan Faeser, şunları dile getirdi; "Almanya'nın yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya'da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağız."









İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Juliane Seifert de imamların Alman toplumunda daha fazla kökleşmesi gerektiğini, spor ve kültür gibi alanlarda köprüler inşa edebilen bir konumda olmalarının önem taşıdığını ifade etti. Seifert konuyla ilgili geçen hafta Türkiye'de görüşmeler gerçekleştirdiğini de belirtti.







