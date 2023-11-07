Almanya ilticacılara ödenekleri azaltacak, ayni yardım yapılacak

Almanya'da hükümet ile eyaletler, sığınmacı masraflarının nasıl paylaşılacağı konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre Federal Hükümet eyaletlere sığınmacı başına olmak üzere yılda 7 bin 500 euro kaynak aktaracak. Sığınmacılara verilen ödenekler azaltılacak, mümkün olduğunca ayni yardıma dönüştürülecek. Düzensiz göçü azaltmak için İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya sınırlarında kontrol uygulamasına devam edilecek.





Mutabakat, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un başkent Berlin'de eyalet başbakanlarıyla dün yaptığı ve dokuz saat süren zirvede sağlandı. Sosyal Demokrat Partili Scholz sabah saatlerinde yaptığı açıklamada varılan uzlaşmayı "tarihi" olarak niteledi. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Hessen Eyalet Başbakanı Boris Rhein ise toplantı sonrası temkinli ifadeler kullandı. Doğru yöne "önemli bir ilk adım" atıldığını söyleyen Rhein, başka adımların bunu takip etmesi gerektiğini belirtti.





Kaynak aktarımında dinamik sisteme geçildi

Zirvede varılan mutabakata göre sığınmacıların finansmanında Almanya'da geçerli olan sistem 2024'ten itibaren değişecek. Şimdiye kadar Federal Hükümet eyaletlere sığınmacı masraflarında kullanmak üzere yılda yaklaşık 3,7 milyar euro kaynak aktarıyordu. Bunun yerine sığınmacı başına 7 bin 500 euro ödenmesine karar verildi. Eyaletlerin sığınmacı başına yılda 10 bin euro talebi toplantıda kabul edilmedi ancak kaynak aktarımında dinamik bir sisteme geçilmesi eyaletlerin yararına oldu. Yeni sistemde bir eyalette sığınmacı sayısının artması halinde hükümetin o eyalete yapacağı ödeme de artacak, sayının azalması durumunda ise kaynak kısılacak.





Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil yeni sistemde hükümetin ayıracağı kaynağın toplamda 3,5 milyar euroyu bulacağını ve bu miktarın artmasının da mümkün hale geldiğini ifade etti.