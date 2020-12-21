Samanyolu Haber /Dünya / Almanya, İngiltere ile uçuşları 31 Aralık’a kadar askıya aldı /21 Aralık 2020 00:38

Almanya, İngiltere ile uçuşları 31 Aralık’a kadar askıya aldı

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türüyle ilgili gelişmeler sonrasında Almanya'nın İngiltere ile uçuşları 31 Aralık’a kadar askıya aldığı ifade edildi.

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Avrupa’da birçok ülkede Koronavirüs'ün mutasyona uğraması nedeniyle İtalya, Hollanda ve Belçika’nın ardından Almanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan Almanya’ya yapılacak uçuşların gece saat 00.00’dan itibaren askıya alınacağı ve yasağın ilk etapta 31 Aralık’a kadar geçerli olacağı aktarıldı. Ulaştırma Bakanlığı, yasağın Almanya'daki nüfusu korumak, yeni virüs türlerinin ülkeye girişini ve yayılmasını sınırlamak için alındığını ifade etti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre ise federal hükümetin İngiltere’den Avrupa'ya olan tüm seyahatleri tamamen durdurmak istediği iddia edildi.
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