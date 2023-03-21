Almanya itibardan tasarruf etti: Bakın para nereye harcanacak?

Dünyanın en zengin ülkelerinden olan Almanya'nın Maliye Bakanlığı, projesi 322 milyon Euro tutan ve maliyeti 800 milyon Euro'yu bulacak olan, başbakanlık binasının büyütülüp yeni maliye bakanlığı büroları eklenmesi projesinden “Borcu azaltmak yerine çoğaltmayalım. Yerine halk için evler yapacağız” diyerek vazgeçti.







Dev projenin rafa kaldırıldığı duyuruldu.





Sözcü'de yer alan habere göre çizimleri ile göz kamaştıran itibarlı binalar yerine başbakanlık görevlilerinin bir kısmı, küçülen meclis binasında görev yapacak. Bina yapılsa, merkezde maliye bakanlığı, çevresinde ise çeşitli bağlı birimlerin bulunduğu 6 binalık dev bir kompleks olacaktı.





BAŞBAKANLIĞI GÖREN EVLER

Alman Maliye Bakanı, liberal Christian Lindner, göreve başlarken 400 bin yeni konut sözü vermişti.







Bunun yarısı gerçekleşirken başbakanlığa yakın konumlarda da yeni konutlar inşa edilecek.







