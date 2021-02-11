Samanyolu Haber /Dünya / Almanya kısıtlamaları 7 Mart'a kadar uzattı /11 Şubat 2021 11:12

Almanya kısıtlamaları 7 Mart'a kadar uzattı

Almanya korona kısıtlamalarını 7 Mart'a kadar uzatma kararı aldı. Okullar ve kuaförlerin bu tarihten önce açılabileceği belirtiliyor.

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Başbakan Angela Merkel ve eyalet hükümetlerinin başbakanları koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin nasıl devam edeceğini kararlaştırmak üzere dün bir araya geldi.

DW Türkçe'de er alan haberde, yapılan yazılı açıklamada kapanma kararı alındıktan sonra vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekilerek Ekim ayından bu yana ilk kez yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 80'in altına çekilebildiği ancak henüz hedeflenen 50 seviyesinin altına inilemediği belirtildi.

Virüs mutasyonlarının daha hızlı yayıldığına dikkat çekilen açıklamada mevcut korona kısıtlamalarının 7 Mart tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi. Vatandaşlardan mesafe ve maske takma konusundaki kurallara uymaya devam etmeleri istendi. Bu çerçevede alışveriş merkezlerinde ve toplu taşımada tıbbi maske kullanma zorunluluğu devam ediyor.

Açıklamada okul ve kreşlerin açılmasının öncelik olduğu vurgulandı. Eğitim konusunda bağımsız karar alma yetkisi olan eyalet yönetimleri, okul ve kreşlerin hangi tarihte açılacağına kendileri karar verecek. Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başbakanı Michael Müller toplantı sonrasında başkentte okulların 22 Şubat tarihinde açılacağını duyurdu.

Özellikle ekonomiye ve eğitime olumsuz etkileri olması nedeniyle eyalet yönetimleri farklı görüşleri savunulurken bazı eyaletler, ilkokulları önümüzdeki haftadan itibaren açmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Eğitim bakanları da okulların açılmasına destek veriyor. Eyaletlerin eğitim bakanlarının Salı günü kabul ettiği bir karar metninde, "Okulların kapatılmasının, eğitime, ayrıca çocuk ve gençlerin sosyal katılımına olumsuz sonuçları sınırlandırılmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

Merkel ile eyalet başbakanlarının yaptığı toplantının deklarasyonunda ayrıca İşverenlerden çalışanlara mümkün olduğunca evden çalışma izni tanımaları istendi.

Açıklamada kuaförlerin hijyen kurallarına uymak kaydıyla 1 Mart’tan itibaren müşterilerine kapılarını açabileceği belirtildi.

Ayrıca mevcut kısıtlamaların gevşetilebilmesi için yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 35 seviyesinin altına çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Önlemler 16 Aralık'ta sertleştirilmişti

Almanya'da koronavirüs vakalarının yüksek seyretmesi üzerine 16 Aralık 2020'de temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayan marketler, eczaneler, bankalar, akaryakıt istasyonları gibi işletmeler dışındaki tüm dükkanların kapatılması kararlaştırılmıştı.

Okullar ve kreşler de kapatılmış, çalışanların evden çalışması tavsiye edilmiş ve sosyal temas sınırlandırılmıştı. Mevcut önlemler, daha sonra maske takma zorunluluğu olan alanlar genişletilerek ve mümkün olan her işte evden çalışma zorunluğu getirilerek sertleştirilmişti. Mevcut tedbirlerin 14 Şubat'a kadar geçerli olması kararlaştırılmıştı.
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