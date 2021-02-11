Samanyolu Haber /Kültür / "Gökmen" nasıl, tutar mı? /11 Şubat 2021 11:18

"Gökmen" nasıl, tutar mı?

Türk Dil Kurumu (TDK) "astronot" kelimesinin Türkçe karşılık olarak "gökmen" kelimesini tavsiye etti.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın "astronot" kelimesine Türkçe isim bulma çağrısına yönelik Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, "Astronot için TDK, 2005 yılında 'gökmen' kelimesini tavsiye ediyor. Ancak TDK en doğrusunu tavsiye edebilir diye düşünmemek lazım." diye konuştu.

TDK Başkanı Prof. Gürer Gülsevin, "astronot" kelimesinin Türkçe karşılığı olarak 2005 yılında tavsiye edilen 'gökmen' kelimesinin rağbet görmediğini söyledi.

"HALKIN TÜRETTİĞİ ÇOK GÜZEL KELİMELER DE ÇIKIYOR"

Gülsevin, "Devlet adamlarının el atmadığı hiçbir iş başarıya ulaşmıyor dil konularında. Cumhurbaşkanımız da 2017'de ve bu sene yaptığı özel programlarla Türkçeye sahip çıktı. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülsevin, "Astronot 1928 yılında İngilizce sözlüklere, 1968'de de bizim sözlüklere girmiş. TDK yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar tavsiye ediyor. Bundan sonra başka şey kullanamazsın anlamında değil. Belki dil kurallarına göre yanlış olmayacak şekilleri önerebilir, fakat bazen halkın türettiği çok güzel kelimeler de ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"TÜBA, 'GÖKMEN' KELİMESİNİ TERİMLER SÖZLÜĞÜNE ALMIŞ"

TDK Başkanı Prof. Gülsevin sözlerini şöyle sürdürdü:  "TDK tavsiye etti diye o kullanılacak ve beğenilecek bir kurum değiliz biz. Gökmen kelimesi astronot için Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) terimler sözlüğünde yer alıyor. Türkiye Uzay Ajansı ile görüştük, kendileriyle toplantı yapacağız. Biz de neler düşündüğümüzü söyleyip istişare ederek yön gösterici olacağız. Ancak hangi kelime tutar bilmiyoruz. Kelimenin tutup tutmaması yalnız dil bilimi ile ilgili değil." 
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