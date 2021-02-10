Şimdi de uzay çıkışı: Yerli ve milli roketle aya sert ineceğiz

Ekonomik kriz ve pandemi gündeminin hakim olduğu Türkiye'de Erdoğan yeni anayasanın ardından şimdi de 'milli uzay' programını ortaya attı. Milli Uzay Programı'ndaki birincil hedefin, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Erdoğan, "Uzay aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı uluslararası iş birliğiyle hayata geçireceğiz. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız." dedi.







Erdoğan'a göre uzay projesi Batı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarını kurtaracak:

"Temsil ettiğimiz medeniyetin dünyaya yeniden öncü olabilmesi, Türkiye'nin uzay yarışında kat edeceği mesafeye bağlıdır. Gettolara sıkıştırılmış, faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz."







Erdoğan'ın açıklamasının ardından konu sosyal medyada tartışıldı. Rusya uzmanı Kerim Has bunun ancak Rusya ile işbirliği sonucu olabileceğini yazdı.



