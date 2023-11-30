Almanya, Kuveyt Türk Bankası iştiraki KT Bank’ı izlemeye aldı

Türkiye’deki Kuveyt Türk Bankası'nın Almanya Frankfurt'taki iştiraki olan KT Bank'a, Alman Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) tarafından kayyım atandı.





Bir süre önce, kara para ile mücadele yasalarını ihlal ettiği için uyarılan bankaya Bankacılık Kanunu (KWG) ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası'nın (GWG) 25 a ve 25 a’nın birinci maddesi gereğince yasal işlem yapılırken, denetim görevini yapmayan bir bankacıya da 7500 Euro idari para cezası da kesildi.





ÖZEL TEMSİLCİ BU İŞE BAKACAK





BaFin'den yapılan resmi açıklamada, “Mali düzenleyici olan BaFin, KT Bank'ın ticari işlemlerini yasalara uygun hale getirmesi talimatını verdi. Bu aynı zamanda, kara parayı aklama ve terörün finansmanını önlemeyi amaçlayan güvenlik sistemleri için bir gereklilik olarak yapıldı. Atanan özel temsilci (Sonderbeauftragter- Kayyım), bankanın istenen bu şartları yerine getirip getirmeyeceğini izleyecek, denetleyecek” denildi.

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BaFin ayrıca bankadan, bu işletmesel eksiklikler giderilinceye kadar öz sermaye bulundurması talimatını da verdi.





MÜŞTERİLERİ DE KORUMALI





Açıklamada, bankanın sadece kendi iç düzenini, kredi ve diğer işlemlerini düzenlemesini değil, aynı zamanda müşterilerin temerrüt risklerinin de kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.





23 Kasım'da kayyım ataması yapılan KT Bank, Kuveyt Türk Bankası A.Ş.‘nin yüzde 100 iştiraki ve bankanın yüzde 18,72 hissesi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Hisselerin yüzde 62,24'ü Kuveyt Türk Finans Kurumu'na, yüzde 9'u İslam Kalkınma Bankası'na ve yüzde 9'u da Wafra Inc.‘e ait.





KT Bank'ın başında bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı olarak da görev yapıyor ve çift maaş alıyor. KT Bank'ta Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü ise Sinan Aksu temsil ediyor.





Türkiye'deki Kuveyt Türk'ün büyük ortağı Kuveyt devlet fonları ancak yüzde 20'ye yakında Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Yani yönetiminde Türkiye Devletinin temsilcisi de var









ZİRAAT'İN KAYYIM DEVAM EDİYOR





BaFin, Ziraat Bankası‘nın Almanya iştiraki Ziraat Bank Int. AG'ye “ticarî işlemler ve kredilerde usulsüzlükler” sebebiyle 4 Nisan 2022'de kayyım tayin etmişti.Ziraat Bank Int. AG'nin, Almanya Bankacılık Kanunu'nun 25 a (2) maddesini ihlal ettiği belirtilmişti.





Bu kayyım halen görevde ve Almanya'daki şubelerin kredi verme izinleri kaldırıldı. Şubeler sadece Türkiye'ye “işçi dövizi havalesi” yapıyor.