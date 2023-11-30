Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti?

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Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Bankacı Seçil Erzan'ın ‘çok karlı gizli fon' adı altında kurduğu “ponzi” sistemine para yatıran futbolcu ve iş insanları ile ilgili hazırladığı kar zarar tablosunda TL ve dolar olarak para aldığı ve ödeme yaptığı 2 ayrı liste iddianamenin ek klasörlerine girdi.Erzan’ın yaptığı iki listeye göre toplam 45 kişiden 55 milyon 633 bin dolar aldı. Yine listeye göre bu paranın 45 milyon dolarını geri ödedi. Ancak Erzan bazı kişilere aldığı paranın kat kat fazlasını ödemiş.Erzan'ın listesine göre yüksek kar payı dağıtılanlar kişiler şöyle:1 milyon 350 bin dolara karşılık 3 milyon 650 bin geri ödeme alarak 2 milyon 300 bin dolar kar etti. 10 milyon lira veren Aslan 14 milyon lira aldı.3 milyon 200 bin dolarına karşılık 2 milyon dolar karla 5 milyon 200 bin dolar geri aldı.1 milyon 250 bin dolar karşılığında 900 bin dolar karla 2 milyon 150 bin dolar geri aldı.: 500 bin doların karşılığında bir buçuk milyon dolar geri aldı. Karı 1 milyon dolar.1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.1 milyon 500 bin dolar yatırıp 1 milyon 750 bin dolar karla 3 milyon 250 bin dolar geri aldı.2 milyon 50 bin dolar karşılığında bir milyon 190 bin dolar karla, 3 milyon 240 bin geri aldı.1 milyon dolar verip 2 milyon dolar aldı.700 bin dolar karşılığında bir buçuk milyon dolar ödeme aldı.50 bin dolar zarar ederken 5 milyon 810 bin TL karşılığında 7 milyon 400 bin TL karla 13 milyon 210 bin TL geri aldı.5 milyon dolar yatırdıktan sonra 750 bin dolar karla parasını geri aldı.300 bin dolar karla parasını alırken 5 milyon TL'sine karşılık 7 buçuk milyon TL geri aldı.Erzan'ın listesine göre en çok zarar edenler ise şöyle:4 milyon 200 bin dolar3 milyon 200 bin dolar2 milyon 700 bin dolar500 bin dolar2 milyon 905 bin dolar2 milyon 200 bin dolar1 milyon 550 bin dolar zarar etti.