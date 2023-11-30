Samanyolu Haber /Gündem / Seçil Erzan, fondaki AKP'linin yasak aşkıymış! /30 Kasım 2023 09:47

Seçil Erzan, fondaki AKP'linin yasak aşkıymış!

Bankacı Seçil Erzan'ın çantacı olarak kullandığı Ali Yörük, Erzan ile AKP'li Nuri Köşkdere'nin yasak aşk yaşadıklarını söyledi.

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Sözcü yazarı İsmail Saymaz, aralarında iş insanları ve futbol dünyasından önemli isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişiden 45 milyon dolara yakın para toplayan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın, para alınanlar listesinde yer alan ancak davada şikâyetçi ya da şüpheli olarak yer almayan AKP Çorlu Belediye Meclis üyesi Nuri Köşkdere ile arasında ilişki yaşandığını yazdı.

Saymaz, Erzan'ın para teslimatında çantacı olarak kullandığı, dört yıl içinde 86 kez Bulgaristan'a giriş çıkış yapan ve tutuklu yargılanan Ali Yörük'ün ifadelerine dayandırdığı yazısında, “Yörük, Erzan ile 17 yıl önce kredi kullanmak için gittiği banka şubesinde tanıştıklarını kaydediyor. Erzan, gişe memuruymuş. Yanlarında Nuri Köşkdere de varmış. Hatta Köşkdere ile Yörük'ü Erzan tanıştırmış. Yörük, bu vesileyle Köşkdere'nin otomobil bayisinde satış danışmanı olarak işe girmiş. Satış şefliğine yükselmiş. Yörük, ifadesinde, evli ve yaşça büyük olan Köşkdere ile Erzan'ın yasak aşk yaşadıklarını belirtiyor” diye aktardı.

Ali Yörük ifadesinde şunları kaydetti:

“Köşkdere ile tanıştığımda Erzan'ın sevgilisi olduğunu öğrendim. Erzan, gizli de olsa ara sıra bizim şirkete Köşkdere ile görüşmek için gelip giderdi. Nuri bey tuşlu telefon kullanırdı. Seçil'le görüşmek için benim telefonumu kullandığı olur. Seçil de ara sıra Nuri beye göstermem için telefonuma fotoğraf atardı. Bu fotoğrafları Köşkdere'ye atardım.”
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