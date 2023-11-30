Galatasaray, Manchester maçı, İngiliz medyasında nasıl yankılandı?

İngiltere basını Galatasaray - Manchester United maçı hakkında ne yazdı?





"Yağmur cehennem ateşini söndürmeye yetmedi"

Daily Mail, "İstanbul'da tüm sabah, tüm öğlen, tüm akşam yağmur yağdı. Ancak yağmur cehennem ateşini söndürmeye yetmedi" yorumunu yaptı.

"Şampiyonlar Ligi'nin sarhoş korsan gemisi"





Galatasaray'ın Faslı milli oyuncusu Hakim Ziyech'in iki frikik golü ve bir asistle damgasını vurduğu maçta alınan puanla, Galatasaray gruptan çıkma iddiasını sürdürdü.Galatasaray’ın gollerini 29 ve 62. dakikalarda serbest vuruşlardan Hakim Ziyech, 71. dakikada da, performansıyla maçın adamı seçilen Ziyech'in asistiyle Kerem Aktürkoğlu kaydetti.43. dakikada da Kaan Ayhan'ın kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Icardi Onana’yla karşı karşıyayken topu ağlara yolladı ama gol ofsayt gerekcesiyle geçerli sayılmadı.Manchester United’ın golleri iise 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay'den geldi.Maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetti.İki takımın ilk 11'leri şu şekildeydi:Galatasaray: Muslera - Boey, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, IcardiManchester United: Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, Amrabat, McTominay, Antony, Bruno Fernandes, Garnacho, HojlundGalatasaray, 3 Ekim'deki maçta Manchester United'ı deplasmanda 3-2 yenmişti.Galatasaray böylece UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı maçlarda bir galibiyet, iki mağlubiyet ve iki beraberlikle 5 maçta 5 puan topladı. Bu puanla kendi grubunda 4. sırada yer alan sarı kırmızılıların gruptan çıkma umudu da Kopenhag deplasmanına kaldı. Kopenhag'ın da 5 puanı bulunuyor.Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta Kopenhag ile Danimarka'da karşı karşıya gelecek.Grupların ilk iki sırayı alan ekipler, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkarken, 3.'ler UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor.Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 5. haftasında günün diğer maçlarının skorları şöyle:Sevilla - PSV Eindhoven: 2 - 3Arsenal - RC Lens: 6 - 0Bayern Münih - FC Copenhagen: 0 - 0Benfica - Inter Milan: 3 - 3Braga - 1. FC Union Berlin: 1 - 1Real Madrid - Napoli: 4 - 2Real Sociedad - Red Bull Salzburg: 0 - 0Salı ve Çarşamba günü oynanan maçlarla, gruplarda kalan son maçlar oynanmadan son 16'ya kalmayı garantileyen takımlarsa şöyle oldu: Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Leipzig, Barcelona, PSV Eindhovenİngiliz basınındaki yorumlarda yenilgiden, Manchester United kalecisi Andre Onana'nın hataları sorumlu tutuluyor.BBC Sports'un baş futbol yazarı Phil McNulty, kaleci Onana'nın hatalarının takıma "korku filmi" yaşattığını yazdı.Erik ten Hag yönetimindeki takımın birçok doğru hamle yaptığına ve iki kez öne geçtiğine vurgu yapan McNulty, kaleci Onana'nın Galatasaray'a yeniden "yaşam umudu" verdiğini aktardı.McNulty A Grubu'nun lideri Bayern Münih'in Kopenhag'la berabere kalmasının ardından, Manchester United'ın gruptan çıkmak için tek şansının iki hafta sonra oynanacak son grup maçında grup lideri Bayern Münih'i yenmesi ve Galatasaray - Kopenhag maçının da beraberlikle bitmesi olduğuna dikkat çelti.Takımın kaleci hataları yüzünden yas tuttuğunu belirten McNulty "United bir kez daha, kontrolü elinde tuttuğu bir oyunu, özellikle de Inter Milan'dan transfer ettikleri kalecinin zayıf performansı nedeniyle, kazanamamanın pişmanlığını yaşıyor" ifadelerini kullandı.BBC, Galatasaraylı Hakim Ziyech'i de maçın oyuncusu seçti.Manchester United'ın 30 yıl önce Ali Sami Yen stadyumundaki "işkenceyi" yaşadıktan sonra, yeni stadyumda yeniden "lanetli acılar çektiğini" yazan gazete, United'ın çok iyi bir oyun oynayıp üç tane "nefis" gol atmasına rağmen, Onana'nın iki "korkunç" hatayla maçın berabere bitmesine neden olduğunu aktardı.Gazete Galatasaray tribünlerinin göz korkutucu atmosferiyle "ünlü" olduğuna da dikkat çekti:"Yeni Ali Sami Yen, yani Rams Park, eskisinin sahip olduğu kadar ürkütücü bir atmosfere sahip olmasa da, 2011'de burada oynanan Fenerbahçe maçında 131.76 desibelle stadyumlardaki ses rekoru kırıldı.""Takımlar sahaya çıkarken sağır edici müzik çalındı. Taraftarların elinde 'Cehenneme hoş geldiniz' pankartları vardı. Kale arkalarına kükreyen aslan resimleri yerleştirilmişti""Manchester United ise bu melodram ve gürültü patırtıdan etkilenmemiş görünüyordu ve maça parlak bir başlangıç yaptı."Takımın, rakibine iki gol hediye ettiğini ifade eden Daily Mail, kaleci Onana hakkında "Son maçlarda sezon başındaki istikrarsız performansından uzaklaşmış görünüyordu ancak bu maçtaki performansı çok büyük bir gerilemeydi. United'ın sorun oluşturan bir kaleciyi tutacak lüksü yok" yazdı.Independent gazetesi ise maçı "Bu goller, çılgınlıklar ve hatalarla dolu, Şampiyonlar Ligi'ne yaraşır, vahşi ve karmaşık bir karşılaşmaydı" olarak özetledi.Guardian'ın spor yazarı Barney Ronay, Manshester United'dan "Şampiyonlar Ligi'nin sarhoş korsan gemisi", kaleci Onana'yıysa takımı kaosa götüren araç olarak bahsediyor."Şampiyonlar Ligi'nin sarhoş korsan gemisi, İstanbul'da heyecan verici ve zaman zaman yüksek kaliteli bir performansla yeniden sahne aldı, ancak maç dikkat çeken bir beceriksizlik anlarıyla da doluydu"3-3'lük skorun Manchester United'ın kendi kaderini belirleme şansını da elinden aldığını hatırlatan Ronay, "Zaten bu takım ne zaman kendi kaderini kontrol ediyormuş izlenimi verdi ki?" diye sordu.Öte yandan maç sonunda İngiliz basınının "sonuçtan kim sorumlu?" sorusuna takımın menajeri Erik ten Hag "Bu her zaman benim sorumluluğum" yanıtını verdi.