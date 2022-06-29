Samanyolu Haber /Gündem / Almanya NATO'ya 15 bin asker gönderecek /29 Haziran 2022 11:51

Almanya NATO'ya 15 bin asker gönderecek

Almanya, asker sayısı 40 binden 300 bine çıkarılması öngörülen NATO Mukabele Gücüne 15 bin askerle katkı sağlayacağını bildirdi. Almanya ayrıca 65 uçak ve 20 gemi gönderecek.

SHABER3.COM

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht NATO Mukabele Gücünün genişletilmesi planlarına ülkesinin 15 bin askerle dahil olacağını açıklayarak, "NATO'nun güçlü olması gerekiyor ve bu asker sayısı için de geçerli" dedi.

Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan Lambrecht, Almanya'nın üzerine düşen katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirterek 15 bin askerin yanı sıra "65 uçak ve 20 gemi" ile de katkıda bulunacaklarını söyledi.

Alman Bakan ayrıca Ukrayna'ya üç tane motorlu obüs (Panzerhaubitz-2000) daha göndereceklerini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla bağlantılı olarak NATO için yeni bir askeri model sunmuş, bu bağlamda hızlı müdahale için oluşturulan 40 bin askerlik Mukabele Gücünün genişletileceği ve asker sayısının "300 binin çok üstüne" çıkarılacağı bildirilmişti.

Yeni askeri model, kara, deniz ve havada kullanıma hazır NATO güçlerinin sayısının yaklaşık sekiz katına çıkarılmasını öngörüyor. Stoltenberg yeni modeli, "Soğuk Savaştan bu yana kolektif savunmamız ve caydırıcı gücümüzde gerçekleştirilen en büyük yeniden yapılanma" diye nitelendirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya NATO'ya 15 bin asker gönderecek Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:43