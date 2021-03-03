Almanya yurt dışında insan haklarını ihlal eden şirketleri cezalandıracak

Almanya hükümeti, yurtdışında insan haklarını ihlal eden kurumlarla bağlantısı olan Alman şirketlere ağır para cezaları uygulamaya hazırlanıyor.





Euronews' in haberine göre Almanya'da kabinede onaylanan yasa tasarısı kapsamında, yurt dışında insan haklarına riayet etmeyen tedarikçi veya yan kuruluşlarla çalışan Alman firmalarına 100 bin ila 800 bin euroluk para cezası öngörülüyor. En az 1000 çalışanı olan şirketler yasa kapsamına girecek.





Ancak yıllık cirosu 400 milyon euroyu geçen gruplar için para cezası şirket cironun yüzde 2'sine ulaşacak.





Ayrıca yeni yasa ile Ekonomi Bakanlığı'nın himayesine yerleştirilen federal kurum, yasaya uymayan grupların kamu ihalelerine erişimini en fazla üç yıl süreyle yasaklayabilecek.





'Artık Made in Germany, insan haklarına saygı duyacak'

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık gelecekte, "Made in Germany" (Almanya ürünü) labeli, her zaman insan haklarına saygıyı hesaba katmak zorunda kalacak." dedi.