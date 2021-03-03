Samanyolu Haber /Gündem / Almanya yurt dışında insan haklarını ihlal eden şirketleri cezalandıracak /03 Mart 2021 18:47

Almanya yurt dışında insan haklarını ihlal eden şirketleri cezalandıracak

Almanya artık yurt dışında insan haklarını ihlal eden Alman şirketlerini cezalandıracak

SHABER3.COM

Almanya hükümeti, yurtdışında insan haklarını ihlal eden kurumlarla bağlantısı olan Alman şirketlere ağır para cezaları uygulamaya hazırlanıyor.

Euronews'in haberine göre Almanya'da kabinede onaylanan yasa tasarısı kapsamında, yurt dışında insan haklarına riayet etmeyen tedarikçi veya yan kuruluşlarla çalışan Alman firmalarına 100 bin ila 800 bin euroluk para cezası öngörülüyor. En az 1000 çalışanı olan şirketler yasa kapsamına girecek.

Ancak yıllık cirosu 400 milyon euroyu geçen gruplar için para cezası şirket cironun yüzde 2'sine ulaşacak.

Ayrıca yeni yasa ile Ekonomi Bakanlığı'nın himayesine yerleştirilen federal kurum, yasaya uymayan grupların kamu ihalelerine erişimini en fazla üç yıl süreyle yasaklayabilecek.

'Artık Made in Germany, insan haklarına saygı duyacak'
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık gelecekte, "Made in Germany" (Almanya ürünü) labeli, her zaman insan haklarına saygıyı hesaba katmak zorunda kalacak." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya yurt dışında insan haklarını ihlal eden şirketleri... Sonraki Haber >>

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

Pilotsuz savaş uçağının test uçuşunu tamamladı

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

AKP'li teyzeden ibretlik çark

AKP'li teyzeden ibretlik çark

Fethullah Gülen İle Yüzleşme

Fethullah Gülen İle Yüzleşme
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:48:09