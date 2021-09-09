Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da aşısızlara hayatı zindan edecek sert tedbirler geliyor /09 Eylül 2021 11:57

Almanya'da aşısızlara hayatı zindan edecek sert tedbirler geliyor

Almanya’da aşı olmayan ve enfekte olduktan sonra karantinaya giren çalışanların karantina süresindeki ücretlerinin kesilmesi gündemde. Konuyla ilgili karar alma yetkisi ise eyaletlerin elinde. Diğer yandan Almanya’da korona salgınında dördüncü dalganın yayılmasını önlemek için yeni tedbirler gündeme geliyor. Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, açık bir şekilde aşı olmayanlara yönelik korona kurallarının sertleştirilmesini istedi.

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Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn bu yönde karar alan eyaletleri desteklediğini ve bunun anlaşılır olduğunu ifade etti. Spahn, “Aşı olabilecek biri için ücret ikamesi ödeneğini finanse edenler vergi mükellefleridir. Birisi ücretsiz aşıyı tercih etmiyorsa, başkalarının, onun için neden ödeme yapması gerektiğini anlamıyorum” dedi. Spahn, aynı gerekçelerle 11 Ekim’den itibaren korona testlerinin ücretli hale getirildiğini hatırlattı.

EN ÇOK ÖDEMEYİ KRV YAPTI

Korona salgını başladığından bu yana eyaletlerin, çalışanların karantina süresindeki ücretlerine yönelik ödediği miktarın 458 milyon euro olduğu belirtildi. En çok ödemeyi 120 milyon euro ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yaptı. Enfeksiyonla mücadele yasası, çalışanların, karantinaya girmesi durumunda kesilen ücretlerine karşılık tazminat almasına imkân sağlıyor. Ancak yasada, aşılamayla karantinanın ortadan kalkması durumunda hak talebinin düşebileceği de belirtiliyor.

BERLİN ÖDEMEYE DEVAM EDECEK

Baden-Württemberg eyaleti yasadaki bu maddeye göre 14 Eylül’den itibaren aşı yaptırmayıp karantinaya giren çalışanlara, karantina süresindeki tazminatı ödemeyeceğini açıkladı. Aynı şekilde Rheinland-Pfalz eyaleti de 1 Ekim’den itibaren bu durumda olanlara ödeme yapmayacak. Hessen eyaleti de benzer yönde karar alacağını duyurdu ancak bunun ne zaman başlayacağını açıklamadı. Bavyera eyaleti, her bir durumu ayrı değerlendirme kararı aldı. Berlin ise aşı olmayıp karantinaya girenlerin çalışamadıkları günlerdeki kesilen ücretlerini ödemeye devam edecek. Mecklenburg-Vorpommern ve Schleswig-Holstein eyaletleri de bu konuda Almanya genelinde ortak bir düzenleme yapılmasını istedi.

AŞISIZLARA YÖNELİK YENİ ÖNLEMLER

Diğer yandan Dünya Doktorlar Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, açık bir şekilde korona kurallarının sertleştirilmesini istedi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının yetersiz olduğunu belirten Montgomery, aşılamanın azaldığına dikkat çekerken, bundan sonra sadece aşı olanlar ve hastalanıp iyileşenlerin mekânlara alınmasını istedi. Montgomery, “Dördüncü dalgayı dramatik hale gelmeden kırmak için, mümkün olan her yerde ülke çapında bir 2G kuralı [Geimpfte(aşılı), Genesene (iyileşmiş)] uygulanmalı” dedi.

HIZLI TEST DE GEÇERLİ OLMASIN

Montgomery, sadece aşı olanlara ve iyileşenlere imkân tanınması halinde, bunun aşılamayı cazip hale getireceğini ifade etti. Hızlı testlerin geçerli olmamasını da isteyen Frank Ulrich Montgomery, aşı olmayanların ise sadece güncel PCR testi sunması halinde kabul edilmesi gerektiğini ifade etti. Robert Koch Enstitüsü, aşılamanın artmaması durumunda dördüncü dalganın sonbaharda Almanya’da çok ciddi etkileri olacağını açıklamıştı.
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