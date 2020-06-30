Almanya'da çok büyük operasyon: Listede 30 bin kişi var

Ülkenin Kuzey Rhine-Westphalia eyaletinde başlayan soruşturmada yaklaşık 30 bin kişilik bir ağın kendi içerisinde çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı anlaşıldı. Soruşturma Bergisch Gladbach bölgesine de yönelik olarak da genişletildi.







Euronews'te Sertaç Aktan imzasıyla yayınlanan haberde Alman yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre siber suç birimleri ülkenin bu en kalabalık eyaletindeki yasadışı sanal faaliyetleri bir süredir takip ediyordu. Adalet Bakanlığı'nın talimatı ile pazartesi günü soruşturmanın Ekim 2019'dan bu yana yürütüldüğü bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.





"Onları anonimlik zırhından tek tek çıkaracağız"





Sanal suç birimi ZAC NRW yetkililerinden yapılan açıklama şu şekilde:





"Soruşturulmakta olanlar çocuk pornografisi ve kurgu veya gerçek olan taciz görüntülerine ait materyallerin forumlarda ve chat gruplarında paylaşıldığı anlaşıldı. Çocukları hedef alan bu kişileri sanal ortamın anonimlik zırhının altından tek tek çıkarmak niyetindeyiz".





Kuzey Rhine-Westphalia eyaleti Adalet Bakanı Peter Beinsenbach da "İnternetteki çocuk tacizi ve pedofili oranlarının bu rakamlarda olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. İnanılması güç sayılarda insan böyle şeylere yelteniyor". dedi.





70 kişi kesin olarak belirlendi





Siber suç biriminin ortaya çıkardığı materyallerin son derece rahatsız edici olduğu kaydedildi ve durumun sanılandan çok daha ciddi ve ağır olduğu tespit edildi. Bu 30 bin kişi içerisinde şimdiye kadar Almanya genelinde 70 kişi kesin şekilde belirlenmiş durumda.



