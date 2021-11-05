Almanya'da dördüncü dalga yayılıyor

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü'nün (RKİ) açıkladığı son verilere göre ülkede son 24 saat içinde 37 bin 120 yeni vaka kaydedilirken, 154 kişi de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 günlük insidansın 169,9'a yükseldiği ülkede, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci günlük bulaş oranı tespit edilmiş oldu. Almanya'da üçüncü korona dalgasının etkili olduğu 26 Nisan'da insidans 169,3 olarak ölçülürken, ikinci dalganın görüldüğü 22 Aralık 2020'de 197,6 olarak belirlenmişti.





Son açıklanan veriler vefat sayılarında da artış olduğuna işaret ediyor. Buna göre bir hafta önce 121 kişi koronavirüs ya da ona bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmişti.





RKI kayıtlarına göre pandeminin başından bu yana ülkede toplam 4 milyon 709 bin 488 Sars-CoV-2 enfeksiyonu tespit edildi.





Bazı sektörlere aşı zorunluluğu istendi

Dördüncü dalganın etkili olduğu ülkede önlemlerin sertleştirilmesine yönelik uyarılar da artıyor. Dün Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, önlemlerin yeniden sertleştirilmesine yönelik açıklamalarından sonra Alman İlçeler Birliği yaptığı açıklamayla bazı meslekleri icra eden kişilere aşı zorunluluğu getirilmesini istedi. Açıklamada özellikle yaşlı bakım sektöründe çalışanların korona aşısı yaptırmalarının zorunlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi. Funke Medya Grubu'na konuşan birlik başkanı Reinhard Sager, "Booster" olarak tanımlanan güçlendirici doz aşıların da bir an önce uygulanması gerektiğini dile getirdi.





Üçüncü doz tavsiyesi



Korona vaka sayılarındaki hızlı artışa dikkat çeken Leipzig Üniversitesi'nden epidemiolog Prof. Dr. Markus Scholz da üçüncü doz aşıların hızla uygulanması gerektiğini vurguladı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Scholz, aşıların altı aydan sonra etkilerini hissedilir derecede kaybettiğini belirterek, özellikle yaşlıların bir an önce güçlendirici aşı yaptırmlarını tavsiye etti.





Artan vaka sayıları nedeniyle Almanya'da aşıların zorunlu hale getirilmesine yönelik tartışmalar da artıyor. Kamu yayıncılık kuruluşu ARD'nin bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Deutschlandtrend (Almanya eğilimi) anketine göre halkın yüzde 57'si aşıların zorunlu olmasından yana. Bu oran Ağustos ayında yüzde 46 olarak ölçülmüştü. Ankete katılanların yüzde 39'u ise aşı zorunluluğuna karşı olduğunu söyledi. Üç ay önce karşı çıkanların oranı yüzde 50 idi.





Testler yeniden ücretsiz olsun çağrısı



Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) Sağlık Politikaları Uzmanı Erwin Rüddel, artan vaka sayıları nedeniyle korona antijen testlerinin yeniden ücretsiz olarak yapılmasını istedi. Başta ücretsiz olan hızlı antijen testleri bir süredir ücret karşılığında yapılıyor. Rüddel, Welt gazetesine verdiği demeçte, etkinliklere katılımına izin verilen aşılananlar ve iyileşenlerden ayrıca test yaptırmalarının da istenmesi gerektiğini söyledi. Bazı eyaletler yüksek insidans bölgelerinde bulaşma oranını düşürmek için ücretsiz test uygulamasına sıcak bakıyor.





Karnaval şenlikleri etkilenecek mi?

Korona vakaları hızla artarken geleneksel karnaval ve faşing etkinliklerinin gerçekleştirildiği kentlerde şenliklerin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Karnaval kutlamalarının önemli merkezlerinden olan Köln'deki Karnaval Derneği Başkanı Christoph Kuckelkorn, tam aşılı olanların karnaval şenliklerine katılabileceğini söyledi. dpa'ya konuşan Kuckelkorn, "İnsidans yüzlü rakamları bulsa da bu durum, hastalığın seyrinin aşılananlar ve iyileşenlere geniş ölçüde sınırlama getirmesini haklı çıkaramaz" dedi.









Düsseldorf Karnaval Komitesi de planlanan etkinliklerin gerçekleşeceğini, ancak kapalı ortamlardaki etkinliklere katılacak olanlardan aşılandıklarını veya iyileştiklerini belgelemelerinin isteneceğini duyurdu. Şubat'ta yapılacak geçit törenleri ile ilgili kararın ise o zamanki verilere göre belirleneceği ifade edildi.