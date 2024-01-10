Almanya'da grev başladı, protestolar arttı

Alman Tren Makinistleri Sendikası (GDL) ile işveren konumundaki Alman Demiryolları (DB) arasındaki ücret artışı ve çalışma saatlerinin sürelerinin azaltılmasına yönelik geçen yıldan bu yana devam eden görüş ayrılığı, bu yıl uzun grevlere neden olacak. DB, Frankfurt İş Mahkemesi’nin, acil ihtiyati tedbir kararıyla durdurmak istediği başvuruyu reddetmesinden sonra kararı temyize götürmüştü. Ancak Hessen Eyaleti İş Mahkemesi’nde görülen temyizden de sonuç çıkmadı ve DB grevlere engel olamadı. Yük taşımacılığında görev alan makinistler, GDL’nin çağrısıyla üç günlük grevine dün akşam saat 18.00’de, yolcu taşımacılığında planlanan grev de saat 02.00’de başladı. Grevler cuma akşamı saat 18.00’e kadar sürecek.





Grevler nedeniyle uzun ve kısa mesafeli trenlerin çoğu çalışmadı. DB’den yapılan açıklamada, uzun mesafeli trenlerin yüzde 80’i iptal edildi. Ancak grev önceden duyurulduğu için yolcular için sürpriz olmadı. DB sözcüsü, yolcuların seyahatlerini öne aldıklarını ya da daha sonraki bir zamanda ertelediklerini açıkladı. Ayrıca DB’nin işlettiği, Berlin ve Hamburg gibi bazı büyükşehirlerde banliyöler de iş bıraktı. Bu şehirlerde vatandaşlar metro ve otobüse yöneldi. Günde binlerce trenin girdiği Köln ana tren istasyonu, grevle birlikte en son pandemi döneminde yaşanan sessizliğe büründü.



