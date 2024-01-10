Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da grev başladı, protestolar arttı /10 Ocak 2024 12:56

Almanya'da grev başladı, protestolar arttı

Almanya’da 8 Ocak Pazartesi günü çiftçilerin tüm ülke genelinde başlattığı eylemlere bugün de demiryolu çalışanlarının başlattığı grevler eklendi. Grevler nedeniyle seferlerin neredeyse yüzde 80’i iptal edildi. Almanya’da halkın önemli bir bölümü, hükümete karşı protestolara katılabileceğini söylüyor.

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Alman Tren Makinistleri Sendikası (GDL) ile işveren konumundaki Alman Demiryolları (DB) arasındaki ücret artışı ve çalışma saatlerinin sürelerinin azaltılmasına yönelik geçen yıldan bu yana devam eden görüş ayrılığı, bu yıl uzun grevlere neden olacak. DB, Frankfurt İş Mahkemesi’nin, acil ihtiyati tedbir kararıyla durdurmak istediği başvuruyu reddetmesinden sonra kararı temyize götürmüştü. Ancak Hessen Eyaleti İş Mahkemesi’nde görülen temyizden de sonuç çıkmadı ve DB grevlere engel olamadı. Yük taşımacılığında görev alan makinistler, GDL’nin çağrısıyla üç günlük grevine dün akşam saat 18.00’de, yolcu taşımacılığında planlanan grev de saat 02.00’de başladı. Grevler cuma akşamı saat 18.00’e kadar sürecek.

Grevler nedeniyle uzun ve kısa mesafeli trenlerin çoğu çalışmadı. DB’den yapılan açıklamada, uzun mesafeli trenlerin yüzde 80’i iptal edildi. Ancak grev önceden duyurulduğu için yolcular için sürpriz olmadı. DB sözcüsü, yolcuların seyahatlerini öne aldıklarını ya da daha sonraki bir zamanda ertelediklerini açıkladı. Ayrıca DB’nin işlettiği, Berlin ve Hamburg gibi bazı büyükşehirlerde banliyöler de iş bıraktı. Bu şehirlerde vatandaşlar metro ve otobüse yöneldi. Günde binlerce trenin girdiği Köln ana tren istasyonu, grevle birlikte en son pandemi döneminde yaşanan sessizliğe büründü.


INSA tarafından Bild gazetesi adına yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 45’i koalisyon hükümetinden duydukları memnuniyetsizliği sokaklara taşıyabileceğini belirtirken, yüzde 40’ı kısmen memnun olmasalar da iktidarın politikalarını protesto etmeyeceğini açıkladı. Katılımcıların yüzde 15’i ise herhangi bir görüş belirtmedi. Ankete göre koalisyonun küçük ortağı FDP seçmenlerinin yüzde 48’i kendi hükümetlerini ve dolayısıyla kendi partilerini protesto edebileceğini kaydetti. Buna karşın diğer koalisyon ortaklarının destekçileri protestoya uzak duruyor. SPD sempatizanlarının yüzde 66’sı, Yeşiller’in ise yüzde 69’u hükümeti protesto etmeyeceğini belirtti. Yeni yılla birlikte grev dalgası da başladı.


Büyük bir kesim protestolara destek veriyor

Hafta başında pazartesi günü binlerce çiftçi federal hükümetin tarım sektöründeki kesintilerini protesto etmek için ülke genelinde yolları kapattı. Çiftçilerin protestosuna halkın önemli bir bölümü de destek verdi.
 
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