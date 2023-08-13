Almanya'da Türk vatandaşı 89 insan kaçakçısı yakalandı

Almanya'ya düzensiz göçte yeniden artış kaydedilirken, yılın ilk beş ayında yakalanan insan kaçakçısı sayısının bine yaklaştığı açıkladı. Federal İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre Mayıs ayı sonuna kadar gözaltına alınan bin insan kaçakçısından 89'unun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı. 150 kaçakçının Ukrayna, 148'inin Suriye, 65'inin Almanya, 56'sının Afganistan, 50'sinin de Gürcistan vatandaşı olduğu duyuruldu.





Alman güvenlik birimlerinin geçen yıl yakalanan 159 insan kaçakçısıyla birlikte 58 araç, nakit para ve banka hesaplarında bulunan mevduatlarına el koyduğu, bunların toplam 940 bin euro değerinde oldukları açıklandı.





Faeser: İnsan kaçakçıları yeni rota ve tedbirlere ayak uydurdu

Almanya Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, insan kaçakçılarının değişen koşullara hızla ayak uydurarak çok daha esnek davranmaya başladığını belirtti. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Bakan Faeser, alınan tedbirlere tepki olarak kaçakçıların yeni rotalar bulduğunu ve insan kaçırmaya karşılık talep ettikleri ücreti de değiştirdiğini belirtti. Bakan, kaçakçıların kimi sınır bölgelerinde yapılan kontrolleri ve haklarında çıkartılan yakalama kararlarını da hesaba katarak insan kaçırmaya devam ettiklerini kaydetti.



