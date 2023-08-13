Samanyolu Haber /Gündem / İsveç için terör saldırısı uyarısı /13 Ağustos 2023 22:38

İsveç için terör saldırısı uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu.

SHABER3.COM

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını muhtemel terör saldırıları konusunda uyarıda bulundu. İsveç’teki Kuran eylemlerinin ardından İngiltere, İsveç’e seyahat eden vatandaşlarını “terör saldırısı” konusunda uyardı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsveç makamlarının planlanan bazı saldırıları başarıyla engellediğini ve tutuklamalar yaptığı belirtilerek, İngilizlerden tetikte olmaları istendi.

Açıklamada, yabancılar tarafından ziyaret edilen yerlere saldırı düzenlenmesinin çok muhtemel olduğu aktarıldı.
Öte yandan, ABD’de İsveç’e yönelik seyahat uyarısı yayınlayarak, terör saldırısı uyarısında bulunmuştu.
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