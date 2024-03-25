Almanya'da vatman yok, tramvayları öğrenciler sürecek

Tramvayın kontrol panelinin önünde oturan 24 yaşındaki Benedikt Hanne, sosyal hizmet diploması almak üzere okuduğu Nürnberg Üniversitesi'nde derslerine girmeden saatler önce tramvay vagonlarını yönetmeyi öğreniyor.



Bir eğitmen tarafından yakından izlenen Hanne'ın kullandığı tramvayda henüz yolcu bulunmuyor.



Ancak her şey yolunda giderse, yakında akşamları veya derslerinin olmadığı günlerde tam teşekküllü bir tramvay kondüktörü olacak.



Çalışan sıkıntısı çeken Nürnberg'in toplu taşıma servisi VAG gibi şirketler işçi açığını kapatmak için yeni yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor.



VAG'ın metro, tramvay ve otobüslerini işletmek için yılda 160 yeni sürücü alması gerekiyor



Şirketin işe alım ve eğitim ekibine başkanlık eden Harald Ruben'e göre "bu hedefe ulaşmak zor".



Taşımacılık şirketi, üniversite öğrencilerini hedef alan ve okul saatleri dışında tramvay kondüktörlüğü yapmak için yarı zamanlı iş teklif eden ilanlar yayınladı.



Hak kazanmak için normal sürücü ehliyetine sahip olmaları, 21 yaşın üzerinde olmaları ve "vardiyalı çalışmaya uygun" olmaları gerekiyor.



Almanya'da da pek çok sektör, diğer Avrupa ülkeleri gibi çalışan sıkıntısı çekiyor ve önlem alınmadığı takdirde bu durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor.



AFP'ye konuşan toplu taşıma işletmecileri, önümüzdeki yıllarda on binlerce pozisyonun boş kalacağını öngörüyor. Bu yüzden otobüs, tramvay ve metro sayısını azaltmak zorunda kalabilecekleri uyarısında bulunuyor.



İşçi açığı, ülke genelindeki toplu taşıma çalışanlarının son haftalarda içinde bulundukları kötü durumun altını çizmek için greve gitmesine neden olurken Verdi sendikası, çalışma koşullarının kötüleştiğini belirtiyor.



Mannheim ve Münih gibi Alman şehirleri de toplu taşımadaki boşlukları doldurmak için öğrencileri potansiyel yarı zamanlı çalışanlar olarak kullanmaya başladı.



Hanne, birkaç hafta önce VAG reklamını görene kadar tramvay kullanmayı hiç düşünmemiş.



Şirketin kırmızı-mavi üniformasını giyen çırak sürücüler, okul tatillerinde düzenlenen dört haftalık hızlandırılmış bir kursa tabi tutuluyor.



Birkaç saatlik teorik dersten sonra kursiyerler gerçek bir tramvaya geçmeden önce bir tramvay simülatörü üzerinde pratik yapıyorlar.



Ayrıca, normal eğitimin yarısı kadar olan kursun açığını telafi etmek için ekstra ev ödevi yapmaları gerekiyor.



Hanne, direksiyon sınavını geçtikten ve bir eğitmen eşliğinde birkaç gün geçirdikten sonra haftada 20 saat tek başına tramvay kullanacak.